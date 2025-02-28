В Україні змінили правила відстрочки від мобілізації: кого це стосується
Кабінет Міністрів вніс зміни до переліку документів, які військовозобов’язані мають подавати для отримання відстрочки від мобілізації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.
За даними Мельничука, уряд вніс зміни до переліку документів, які військовозобов'язані мають подавати для отримання відстрочки від мобілізації за підставами, передбаченими законом.
Тепер право на відстрочку мають також люди, яких у законному порядку визнали такими, що були позбавлені особистої свободи через збройну агресію проти України.
Щоб підтвердити це право, такій особі потрібно надати виписку з Єдиного реєстру осіб, яких було незаконно ув’язнено внаслідок війни.
Зауважимо, що ще восени минулого року уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець закликав внести зміни до законодавства, а саме щодо надання відстрочки від мобілізації колишнім цивільним заручникам.
Він зауважив, що колишні військовополонені мають право бути звільненими з військової служби, якщо вони не висловили бажання продовжувати службу.
Також, на його думку, вони мають право не підлягати примусовій мобілізації.
Детальніше про це, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Зауважимо, що раніше ми докладно писали про те, хто може отримати відстрочку від мобілізації, на який термін та як її оформити.
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