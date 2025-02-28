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Уряд вніс зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних: що відомо

П'ятниця 28 лютого 2025 15:28
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Уряд вніс зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних: що відомо Ілюстративне фото: Уряд вніс зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних 28 лютого (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Кабінет Міністрів України ухвалив зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних та визначення критично важливих підприємств.

Про це заявив постійний представник Кабінету міністрів України у Верховній Раді Тарас Мельничук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

Нововведення стосуються врахування мобілізованих працівників після 18 травня 2024 року, скасування 72-годинної перевірки для державних органів під час бронювання, скорочення строку анулювання відстрочки до 5 днів, а також уточнення критеріїв визначення підприємств критично важливими.

Основні нововведення у порядку бронювання військовозобов’язаних:

  • врахування мобілізованих працівників – до загальної кількості осіб, що підлягають бронюванню, включатимуть працівників, призваних на службу після 18.05.2024;
  • скасування 72-годинної перевірки - державні органи більше не зобов’язані проводити перевірку даних про працівників під час бронювання;
  • скорочення строку анулювання відстрочки - термін скасування відстрочки для працівників підприємств, установ та організацій зменшено до 5 днів;
  • оновлення критерію середньої зарплати - для визначення підприємств критично важливими застосовуватиметься місячний період розрахунку середньої заробітної плати;
  • електронна взаємодія реєстрів - Пенсійному фонду та Мінцифри доручено забезпечити інтеграцію реєстрів для автоматичної перевірки відповідності зарплатних критеріїв військовозобов’язаних.

Мобілізація в Україні

В Україні під час воєнного стану та мобілізації право на відстрочку мають кілька категорій громадян. Вона може надаватися з причин стану здоров’я, сімейних обставин, професійної діяльності або навчання. Перелік підстав і умови отримання визначаються законами та постановами уряду. Для оформлення відстрочки необхідно подати відповідні документи до територіального центру комплектування.

Також ми писали, що нещодавно в застосунку Резерв+ запрацювало автоматичне продовження відстрочок для людей з інвалідністю та студентів, аспірантів і докторантів.

Детально про те, хто має право на відстрочку від мобілізації - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Бронювання від мобілізації Мобілізація в Україні
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