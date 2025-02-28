ООН зупинила деякі програми підтримки в Україні, - Гутерріш

Сполучені Штати Америки скоротили допомогу, що надавалась ООН. Це призвело до призупинки гуманітарної допомоги в деяких регіонах України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша.

Гутерріш зауважив, що масштабні скорочення витрат США на допомогу, запроваджені американським президентом Дональдом Трампом, суперечать інтересам Вашингтона.

"Зменшення гуманітарної ролі та впливу Америки суперечитиме американським інтересам у всьому світі. Я можу лише сподіватися, що ці рішення можна буде скасувати на основі більш ретельного аналізу", - сказав він.

Він розповів, що скорочення витрат призвели до призупинки гуманітарної допомоги в деяких регіонах України .