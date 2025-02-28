Україна та МВФ досягли домовленості щодо сьомого перегляду програми EFF, - Шмигаль

Україна та Міжнародний валютний фонд (МВФ) досягли домовленості на рівні персоналу щодо сьомого перегляду програми Механізму розширеного фінансування (EFF).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

"Дякую командам уряду та НБУ за ґрунтовну роботу. Вдячний Фонду за підтримку та стабільне партнерство", - додав прем'єр.

За його словами, загальний обсяг програми складає близько 15,5 млрд доларів. Черговий транш Україна зможе отримати після затвердження перегляду Виконавчою радою директорів МВФ.

"Україна та МВФ досягли домовленості на рівні персоналу щодо сьомого перегляду програми Механізму розширеного фінансування (EFF)", - повідомив Шмигаль.

Програма EFF від МВФ

Нагадаємо, 31 березня 2023 року Виконавча рада Міжнародного валютного фонду (МВФ) затвердила чотирирічну програму розширеного фінансування, відому як механізм розширеного фінансування, у рамках якої Україна отримає кредит на суму 15,6 млрд доларів.

Програма передбачає два основні етапи: перший - термінове фінансування на період до завершення війни, другий - підтримку післявоєнного відновлення.

Також у 2023 році Україна вже отримала близько 4,5 млрд доларів із загальної суми.

У травні 2024 року український уряд розпочав із МВФ обговорення четвертого перегляду програми. За результатами цих переговорів 28 червня МВФ схвалив новий транш у розмірі 2,2 млрд доларів для України.

У грудні 2024 року стало відомо про те, що Виконавча рада МВФ завершила шостий перегляд програми в межах EFF. Україна отримала шостий транш у розмірі 1,1 млрд доларів.

А минулого тижня місія МВФ розпочала сьомий перегляд програми EFF. Україна планує залучити 2,7 млрд доларів у 2025 році.

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