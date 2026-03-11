Сусід України може втягнутися у війну з Іраном на прохання США

Розгортання американських військових літаків у Румунії на тлі війни на Близькому Сході може зробити країну співучасником конфлікту. Це також може спричинити реакцію Ірану.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив командувач у відставці Санду Валентин Матею в інтервʼю Digi24 .

Розгортання військ обговорять на засіданні

За його словами, питання розміщення американських військових обговорюватимуть на засіданні Ради національної безпеки Румунії (CSAT).

Йдеться про запит союзника на розгортання військового потенціалу відповідно до двосторонніх угод між країнами.

Матею пояснив, що теоретично в Румунії можуть розмістити літаки-заправники або бойову авіацію США. Якщо ж такі літаки виконуватимуть бойові місії проти Ірану безпосередньо з території країни, це може означати фактичну участь Румунії у війні.

"У той момент, коли вони діють безпосередньо з нашої території, ми стаємо співвоюючою стороною, і виникають питання міжнародного права", - зазначив він.

Водночас військовий наголосив, що будь-яке рішення матиме політичний характер і повинно враховувати союзницькі зобов’язання Румунії перед США.

Ризик ударів з боку Ірану

Він також попередив, що у разі участі Румунії в операціях Іран може розглядати її як потенційну ціль для ударів.

"Тегеран уже заявляв, що може атакувати країни, з території яких здійснюються удари або через повітряний простір яких пролітають літаки, що атакують Іран", - пояснив Матею.

За його словами, Іран уже не має колишнього потенціалу балістичних ракет, однак продовжує активно використовувати "Шахеди". Крім того, не виключається ризик терористичних атак.

Стратегічне партнерство зі США

Попри можливі ризики, Матею підкреслив важливість стратегічного партнерства Румунії зі Сполученими Штатами.

"У нас є стратегічний партнер, ми завжди підкреслювали нашу дружбу зі Сполученими Штатами, важливість бази Когелнічану (авіабаза НАТО у Румунії - ред.), і так, друг у скруті пізнається", - додав він.