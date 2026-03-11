Сосед Украины может втянуться в войну с Ираном по просьбе США
Развертывание американских военных самолетов в Румынии на фоне войны на Ближнем Востоке может сделать страну соучастником конфликта. Это также может вызвать реакцию Ирана.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил командующий в отставке Санду Валентин Матею в интервью Digi24.
Развертывание войск обсудят на заседании
По его словам, вопрос размещения американских военных будут обсуждать на заседании Совета национальной безопасности Румынии (CSAT).
Речь идет о запросе союзника на развертывание военного потенциала в соответствии с двусторонними соглашениями между странами.
Матею пояснил, что теоретически в Румынии могут разместить самолеты-заправщики или боевую авиацию США. Если же такие самолеты будут выполнять боевые миссии против Ирана непосредственно с территории страны, это может означать фактическое участие Румынии в войне.
"В тот момент, когда они действуют непосредственно с нашей территории, мы становимся сопричастной стороной, и возникают вопросы международного права", - отметил он.
В то же время военный подчеркнул, что любое решение будет иметь политический характер и должно учитывать союзнические обязательства Румынии перед США.
Риск ударов со стороны Ирана
Он также предупредил, что в случае участия Румынии в операциях Иран может рассматривать ее как потенциальную цель для ударов.
"Тегеран уже заявлял, что может атаковать страны, с территории которых осуществляются удары или через воздушное пространство которых пролетают самолеты, атакующие Иран", - пояснил Матею.
По его словам, Иран уже не имеет прежнего потенциала баллистических ракет, однако продолжает активно использовать "Шахеды". Кроме того, не исключается риск террористических атак.
Стратегическое партнерство с США
Несмотря на возможные риски, Матею подчеркнул важность стратегического партнерства Румынии с Соединенными Штатами.
"У нас есть стратегический партнер, мы всегда подчеркивали нашу дружбу с Соединенными Штатами, важность базы Когелничану (авиабаза НАТО в Румынии - ред.), и да, друг в беде познается", - добавил он.
Конфликт на Ближнем Востоке
Напомним, с 28 февраля США и Израиль проводят совместную военную операцию против Ирана под названием "Эпическая ярость".
В ответ на это Тегеран наносит удары по странам Ближнего Востока. Под атаками оказались Кувейт, Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ, Иордания, Азербайджан и даже Турция.
В Турции 4 и 9 марта силы ПВО НАТО перехватывали иранские баллистические ракеты, обломки которых упали на открытой территории.
Кроме того, был нанесен удар по британской военной базе на Кипре.