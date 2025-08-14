Супутникові фото: удар по НПЗ "Унєча" паралізував роботу двох нафтопроводів РФ

Повітряні удари по Брянській області

Зауважимо, що наприкінці червня Брянську область чотири дні поспіль атакували ударні дрони. В місті через роботу ППО навіть було пошкоджено кілька багатоповерхівок.

Вчора стало відомо, що супутники NASA зафіксували масштабну пожежу на території нафтоперекачувальної станції "Унеча" в Брянській області РФ, яка спалахнула після влучання безпілотника.

Пізніше виявилось, що удару по нафтоперекачувальній станції нафтопроводу "Транснефть Дружба" в місті Унеча завдали саме українські дрони-камікадзе.

РБК-Україна з посиланням на власні джерела розповідало деталі даної атаки на Росію.

Варто нагадати й те, що 26 червня у Брянську українські дрони вразили склади зберігання ракетного палива та паливно-мастильних матеріалів російської армії. На нафтобазі виникла пожежа.