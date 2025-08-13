ua en ru
Ср, 13 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Супутники NASA зафіксували наслідки атаки дронів на НПЗ в Брянській області (фото)

Україна, Середа 13 серпня 2025 10:58
UA EN RU
Супутники NASA зафіксували наслідки атаки дронів на НПЗ в Брянській області (фото) Фото: супутники NASA зафіксували масштабну пожежу на нафтобазі в Брянській області (t.me mchs_official)
Автор: Каріна Левицька

Супутники NASA зафіксували масштабну пожежу на території нафтоперекачувальної станції "Унеча" в Брянській області РФ, яка спалахнула після влучання безпілотника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву журналіста Андрія Цаплієнка у Telegram.

Цаплієнко зазначив, що супутникові знімки NASA зафіксували велику пожежу на території головної нафтоперекачувальної станції "Унеча" в Брянській області Росії.

Супутники NASA зафіксували наслідки атаки дронів на НПЗ в Брянській області (фото)

За попередніми даними, займання стало наслідком влучання безпілотників. Варто зазначити, що даний об’єкт має стратегічне значення, адже є частиною нафтотранспортної інфраструктури, що забезпечує перекачування палива через територію РФ.

Нагадаємо, що минулого тижня російське місто Брянськ масовано атакували невідомі дрони. В місті було чути потужні вибухи, після чого у районі місцевої нафтобази з'явився стовп диму.

Очевидці після вибухів писали про стовп густого чорного диму на місці падіння уламків безпілотників в одному з районів Брянська.

Жителі інших районів області повідомляли про звуки прольоту дронів і вибухи.

Повітряні удари по Брянській області

Зауважимо, що наприкінці червня Брянську область чотири дні поспіль атакували ударні дрони. В місті через роботу ППО навіть було пошкоджено кілька багатоповерхівок.

А от 26 червня у Брянську українські дрони вразили склади зберігання ракетного палива та паливно-мастильних матеріалів російської армії. На нафтобазі виникла пожежа.

Крім того, Сили оборони знищили неподалік Брянська ракетний комплекс "Іскандер".

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Брянська область Війна Росії проти України
Новини
Повітряні сили відзвітували після нічного обстрілу України: знищено 34 цілі
Повітряні сили відзвітували після нічного обстрілу України: знищено 34 цілі
Аналітика
Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія