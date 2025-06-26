Дрони ГУР вдарили по складах ракетного палива в Брянську, - джерела

Українські воїни в четвер, 26 червня, атакували дронами склади ракетного палива в Брянську. Внаслідок удару почалася пожежа.

Про це РБК-Україна повідомили джерела в розвідці.

Спочатку місцеві пабліки в соцмережах повідомили, що в районі Брянська зафіксували невідомі дрони. Після цього в одному з районів міста прогриміли вибухи та спалахнула пожежа.

Фото: наслідки "прильоту" в Брянську

Місцеві жителі скаржилися, що після чотирьох вибухів почалася пожежа на нафтобазі.

Співрозмовники РБК-Україна розповіли, що причиною вибуху і пожеж стала атака українських дронів "Бобер", "Баклан" і "Обрій" на склад 1061 центру матеріально-технічного забезпечення ЗС РФ у Брянську.

"Ураження складу ракетного палива і паливно-мастильних матеріалів у Брянську - це частина комплексу дій зі зниження логістичних здібностей російської окупаційної армії", - зазначило джерело видання в розвідці.