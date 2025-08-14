Спутниковые фото: удар по НПЗ "Унеча" парализовал работу двух нефтепроводов РФ

Воздушные удары по Брянской области

Заметим, что в конце июня Брянскую область четыре дня подряд атаковали ударные дроны. В городе из-за работы ПВО даже было повреждено несколько многоэтажек.

Вчера стало известно, что спутники NASA зафиксировали масштабный пожар на территории нефтеперекачивающей станции "Унеча" в Брянской области РФ, который вспыхнул после попадания беспилотника.

Позже оказалось, что удар по нефтеперекачивающей станции нефтепровода "Транснефть Дружба" в городе Унеча нанесли именно украинские дроны-камикадзе.

РБК-Украина со ссылкой на собственные источники рассказывало детали данной атаки на Россию.

Стоит напомнить и то, что 26 июня в Брянске украинские дроны поразили склады хранения ракетного топлива и горюче-смазочных материалов российской армии. На нефтебазе возник пожар.