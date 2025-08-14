RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине

Спутниковые фото: удар по НПЗ "Унеча" парализовал работу двух нефтепроводов РФ

Фото: спутниковые снимки показали масштаб пожара на станции "Унеча" (скрин видео)
Автор: Карина Левицкая

Спутниковые снимки зафиксировали масштабные последствия удара по нефтеперекачивающей станции "Унеча" в Брянской области. Пожар уничтожил ключевые объекты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал аналитиков Dnipro Osint.

Аналитики показали спутниковые снимки результатов поражения нефтеперекачивающей станции "Унеча" в Брянской области в ночь на 13 августа.

 

Как оказалось вблизи подпорной насосной станции заметно большие следы от пожара, а сама станция пока не может функционировать.

Стоит отметить, что НПЗ "Унеча" обеспечивает транспортировку нефти одновременно для двух нефтепроводов. Более того, ежегодно данный завод имеет мощность прокачивать 60 млн тонн сырья.

Воздушные удары по Брянской области

Заметим, что в конце июня Брянскую область четыре дня подряд атаковали ударные дроны. В городе из-за работы ПВО даже было повреждено несколько многоэтажек.

Вчера стало известно, что спутники NASA зафиксировали масштабный пожар на территории нефтеперекачивающей станции "Унеча" в Брянской области РФ, который вспыхнул после попадания беспилотника.

Позже оказалось, что удар по нефтеперекачивающей станции нефтепровода "Транснефть Дружба" в городе Унеча нанесли именно украинские дроны-камикадзе.

РБК-Украина со ссылкой на собственные источники рассказывало детали данной атаки на Россию.

Стоит напомнить и то, что 26 июня в Брянске украинские дроны поразили склады хранения ракетного топлива и горюче-смазочных материалов российской армии. На нефтебазе возник пожар.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияНПЗВойна России против Украины