Супутники для ЗСУ: українська Stetman готує запуск орбітальної мережі зі SpaceX

Чим займається компанія

Stetman було зареєстровано 2023 року. За словами Стеценка, проєкт створювали коштом приватних інвестицій та європейських кредитів.

Компанія постачає обладнання супутникового зв'язку для військових, поліції, рятувальних служб, медиків та інших державних структур.

У лінійці продукції близько 30 рішень. Серед них стандартні термінали Starlink, а також модифікована версія Starmod, адаптована для військових завдань і захищена від засобів радіоелектронної боротьби.

Також компанія випускає термінали супутникового зв'язку UASAT Geo, що працюють через супутник Hughes Jupiter на геостаціонарній орбіті.

План запуску супутників

Компанія планує створити супутникове сузір'я на висоті близько 550 кілометрів.

Такий тип орбіти дає змогу знизити затримку передавання даних порівняно з геостаціонарними супутниками, однак вимагає більшої кількості апаратів.

Тестовий супутник має бути виведений на орбіту в жовтні 2026 року. Для запуску компанія вже домовилася зі SpaceX.

Повноцінне розгортання мережі має розпочатися 2027 року і тривати близько трьох років. Загальна чисельність угруповання становитиме 360 супутників.

Вартість проєкту

За словами представників компанії, виробництво і запуск одного супутника обходиться в кілька мільйонів євро.

Експерти оцінюють вартість створення апарату приблизно у 2-3 млн доларів.

Запуск ракети Falcon 9, яка може вивести на орбіту десятки супутників одночасно, оцінюється приблизно в 60-70 млн доларів.

Для кого працюватиме мережа

Майбутня мережа орієнтована на забезпечення зв'язком критично важливих державних структур.

Звичайні користувачі не розглядаються як основна аудиторія проекту.

Stetman також розглядає можливість співпраці з європейськими партнерами.

У компанії відзначають інтерес з боку Великої Британії та Німеччини і припускають, що в майбутньому послуги зв'язку можуть надаватися не тільки Україні, а й союзникам.