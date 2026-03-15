ЗСУ уразили склад дронів і позиції окупантів у трьох областях, - Генштаб
Сили оборони України провели успішну операцію зі знищення логістичних об'єктів та живої сили російських загарбників. Під ударом опинилися склади з дронами та бази забезпечення на окупованих територіях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України у Telegram.
Знищення логістики на півдні
У ніч на 15 березня українські захисники атакували військові об’єкти агресора з метою зниження його наступального потенціалу.
Зокрема, було ураженоі точки логістики ворога у тимчасово захопленій території Запорізької області.
Йдеться про:
- склад матеріально-технічного забезпечення поблизу населеного пункту Осипенко;
- склад зберігання БпЛА у районі Приморська.
Ураження живої сили
Окрім логістичних вузлів, протягом минулої доби підрозділи Сил оборони завдали ударів по районах зосередження особового складу окупантів у трьох областях:
- Харківська область: неподалік Куп’янська.
- Донецька область: райони населених пунктів Шахове, Удачне та Покровськ.
- Херсонська область: район Петрівки на тимчасово окупованій території.
"Масштаби завданих збитків та втрати ворога уточнюються. Бойова робота триває", - наголосили в Генштабі.
