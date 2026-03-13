Перевірені Україною: США відправили на Близький Схід дрони-перехоплювачі Merops

Армія США направила на Близький Схід 10 тисяч дронів-перехоплювачів Merops. Їх уже використовували українські захисники.

Як передає РБК-Україна , про це в інтерв'ю Bloomberg заявив міністр армії США Ден Дрісколл.

За словами американського міністра, Merops, оснащені елементами штучного інтелекту, були відправлені на Близький Схід протягом п'яти днів після початку американо-ізраїльської операції проти Ірану 28 лютого.

Вартість одного дрона Merops становить близько 14-15 тисяч доларів, однак, як зазначив чиновник, при великих замовленнях ціна може знизитися до 3-5 тисяч доларів за один перехоплювач. Своєю чергою вартість одного "Шахеда" становить щонайменше 20 тисяч доларів.

"Насправді ми перебуваємо у більш вигідній частині цінової кривої. Тому щоразу, коли Іран запускає один такий дрон, а ми його збиваємо, вони втрачають значну суму грошей", - сказав Дрісколл.

Що відомо про Merops

Варто зауважити, що дрони Merops були розроблені в рамках проекту Project Eagle - оборонної ініціативи, яку підтримав колишній генеральний директор Google Ерік Шмідт. Як пише Bloomberg, Україна отримала такі безпілотники у 2024 році.

У листопаді 2025 року було відомо, що за допомогою Merops українські захисники збили понад тисячу ударних дронів росіян. Мова про "Шахеди" і не тільки.

Одна система Merops містить наземну станцію управління, пускові установки і дрони-перехоплювачі.