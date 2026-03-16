Пентагон обирає українські дрони: FPV F10 потрапив у фінал конкурсу Drone Dominance
Український ударний FPV-дрон F10 виробництва компанії F-Drones пройшов у фінал першого етапу програми Drone Dominance, яку проводить Пентагон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Defender Media.
Результати першого етапу
За даними видання, безпілотник F10 брав участь у конкурсі від представника Ukrainian Defence Drones Tech Corporation.
У рамках першої стадії програми Drone Dominance апарат посів шосте місце, набравши 72,9 бала зі 100 можливих.
"Згідно з регламентом програми, тепер виробник отримає контракт на поставку безпілотників для Пентагону", - пояснили в Defender Media.
Причини вибору українського безпілотника
Як зазначає видання, однією з причин включення F10 до списку фіналістів став високий рівень локалізації виробництва.
Значну частину компонентів компанія F-Drones виготовляє самостійно, а решту закуповує у європейських постачальників.
"У 2024 році компанія локалізувала виробництво карбонових рам і антен, а до 2025 року розширила лінійку і почала випускати польотні контролери, регулятори швидкості, радіомодеми і системи відеопередачі", - пише видання.
Лідер конкурсу
Переможцем першого етапу програми Drone Dominance став оптоволоконний безпілотник Shrike 10 Fiber від української компанії SkyFall. Його оцінили в 99,3 бала зі 100 можливих.
Що відомо про програму Drone Dominance
Програма Drone Dominance має бюджет 1,1 млрд доларів і передбачає випробування розробок 25 виробників на початковій стадії.
За підсумками першого етапу Пентагон планує закупити близько 30 тисяч дронів у 11 компаній. Загальна вартість цих контрактів оцінюється приблизно в 150 млн доларів.
