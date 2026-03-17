Спутники для ВСУ: украинская Stetman готовит запуск орбитальной сети со SpaceX

06:55 17.03.2026 Вт
2 мин
Сотни спутников должны обеспечить связь для критически важных структур государства
aimg Никончук Анастасия
Фото: спутник (iceye.com)

Директор украинской компании Stetman Дмитрий Стеценко сообщил, что компания работает над созданием собственного спутникового созвездия на низкой околоземной орбите.

Чем занимается компания

Stetman была зарегистрирована в 2023 году. По словам Стеценко, проект создавался за счет частных инвестиций и европейских кредитов.

Компания поставляет оборудование спутниковой связи для военных, полиции, спасательных служб, медиков и других государственных структур.

В линейке продукции около 30 решений. Среди них стандартные терминалы Starlink, а также модифицированная версия Starmod, адаптированная для военных задач и защищенная от средств радиоэлектронной борьбы.

Также компания выпускает терминалы спутниковой связи UASAT Geo, работающие через спутник Hughes Jupiter на геостационарной орбите.

План запуска спутников

Компания планирует создать спутниковое созвездие на высоте около 550 километров.

Такой тип орбиты позволяет снизить задержку передачи данных по сравнению с геостационарными спутниками, однако требует большего количества аппаратов.

Тестовый спутник должен быть выведен на орбиту в октябре 2026 года. Для запуска компания уже договорилась со SpaceX.

Полноценное развертывание сети должно начаться в 2027 году и продлиться около трех лет. Общая численность группировки составит 360 спутников.

Стоимость проекта

По словам представителей компании, производство и запуск одного спутника обходится в несколько миллионов евро.

Эксперты оценивают стоимость создания аппарата примерно в 2–3 млн долларов.

Запуск ракеты Falcon 9, которая может вывести на орбиту десятки спутников одновременно, оценивается примерно в 60–70 млн долларов.

Для кого будет работать сеть

Будущая сеть ориентирована на обеспечение связью критически важных государственных структур.

Обычные пользователи не рассматриваются как основная аудитория проекта.

Stetman также рассматривает возможность сотрудничества с европейскими партнерами.

В компании отмечают интерес со стороны Великобритании и Германии и допускают, что в будущем услуги связи могут предоставляться не только Украине, но и союзникам.

Напоминаем, что армия США отправила на Ближний Восток 10 тысяч дронов-перехватчиков Merops, которые ранее уже применялись украинскими защитниками.

Отметим, что Силы обороны Украины провели результативную операцию, в ходе которой были уничтожены логистические объекты и живая сила российских оккупантов. Под удар попали склады с беспилотниками и базы снабжения на временно оккупированных территориях.

