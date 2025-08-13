UA

Супутники NASA зафіксували наслідки атаки дронів на НПЗ в Брянській області (фото)

Фото: супутники NASA зафіксували масштабну пожежу на нафтобазі в Брянській області (t.me mchs_official)
Автор: Каріна Левицька

Супутники NASA зафіксували масштабну пожежу на території нафтоперекачувальної станції "Унеча" в Брянській області РФ, яка спалахнула після влучання безпілотника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву журналіста Андрія Цаплієнка у Telegram.

Цаплієнко зазначив, що супутникові знімки NASA зафіксували велику пожежу на території головної нафтоперекачувальної станції "Унеча" в Брянській області Росії.

За попередніми даними, займання стало наслідком влучання безпілотників. Варто зазначити, що даний об’єкт має стратегічне значення, адже є частиною нафтотранспортної інфраструктури, що забезпечує перекачування палива через територію РФ.

Нагадаємо, що минулого тижня російське місто Брянськ масовано атакували невідомі дрони. В місті було чути потужні вибухи, після чого у районі місцевої нафтобази з'явився стовп диму.

Очевидці після вибухів писали про стовп густого чорного диму на місці падіння уламків безпілотників в одному з районів Брянська.

Жителі інших районів області повідомляли про звуки прольоту дронів і вибухи.

Повітряні удари по Брянській області

Зауважимо, що наприкінці червня Брянську область чотири дні поспіль атакували ударні дрони. В місті через роботу ППО навіть було пошкоджено кілька багатоповерхівок.

А от 26 червня у Брянську українські дрони вразили склади зберігання ракетного палива та паливно-мастильних матеріалів російської армії. На нафтобазі виникла пожежа.

Крім того, Сили оборони знищили неподалік Брянська ракетний комплекс "Іскандер".

