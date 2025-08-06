Брянськ атакували невідомі дрони: в районі нафтобази здіймається дим

Російське місто Брянськ масовано атакували невідомі дрони. В місті було чути потужні вибухи, після чого у районі місцевої нафтобази з'явився стовп диму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські пабліки.

Місцеві жителі розповіли Telegram-каналу SHOT, що наліт на місто почався близько 5 ранку, було чутно більше 10 потужних вибухів, кілька безпілотників було збито.

Очевидці повідомляють про стовп густого чорного диму на місці падіння уламків безпілотників в одному з районів Брянська.

Жителі інших районів області повідомляють про звуки прольоту дронів і вибухи.