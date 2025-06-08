Атака ЗСУ на "Іскандер" у Брянській області: ЗМІ дізналися втрати росіян

Сили оборони ліквідували вісьмох російських військових 5 червня під час удару по зосередженню підрозділу ракетних військ РФ у Брянській області. Тоді ЗСУ атакували комплекс "Іскандер".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Astra.

Внаслідок удару нібито загинули вісім російських солдатів, ще п'ятеро отримали поранення.

За даними Astra, атака була здійснено рано зранку поблизу села Мартьянівка Брянської області. Сили оборони нібито вдарили кількома ракетами.

Атака на "Іскандер"

Як повідомили у Генштабі ЗСУ 5 червня, українські захисники завдали ракетного удару по району зосередження підрозділу ракетних військ РФ поблизу міста Клинці в Брянській області.

Саме звідти підрозділ 26-ї ракетної бригади РФ планував запуск ракет по одному з населених пунктів України, ймовірно, по Києву.

Унаслідок злагодженої операції одна російська пускова установка здетонувала, ще дві - пошкоджено.

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