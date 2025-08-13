Спутники NASA зафиксировали последствия атаки дронов на НПЗ в Брянской области (фото)

Напомним, что на прошлой неделе российский город Брянск массированно атаковали неизвестные дроны. В городе были слышны мощные взрывы, после чего в районе местной нефтебазы появился столб дыма.

Очевидцы после взрывов писали о столбе густого черного дыма на месте падения обломков беспилотников в одном из районов Брянска.

Жители других районов области сообщали о звуках пролета дронов и взрывах.

Воздушные удары по Брянской области

Заметим, что в конце июня Брянскую область четыре дня подряд атаковали ударные дроны. В городе из-за работы ПВО даже было повреждено несколько многоэтажек.

А вот 26 июня в Брянске украинские дроны поразили склады хранения ракетного топлива и горюче-смазочных материалов российской армии. На нефтебазе возник пожар.

Кроме того, Силы обороны уничтожили неподалеку Брянска ракетный комплекс "Искандер".