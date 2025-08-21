ua en ru
Супермама трьох дітей встановила світовий рекорд, виконавши 8501 берпі за добу

Четвер 21 серпня 2025 17:02
Супермама трьох дітей встановила світовий рекорд, виконавши 8501 берпі за добу
Автор: Людмила Жукова, Ірина Сандул

Супермама трьох дітей Нікола Лі побила світовий рекорд, виконавши 8501 стрибок-берпі за 24 години.

Про її дивовижне досягнення повідомляє РБК-Україна з посиланням на What's The Jam.

Що відомо про рекорд

Цей дивовижний подвиг Нікола здійснила, перевершивши попередній рекорд у 8321 повторення. У середньому Нікола виконувала 360 берпі на годину, або шість за хвилину.

Берпі - це вправа, що поєднує присідання з упором і стрибок, вважається однією з найважчих.

Нікола працює пожежницею в пожежно-рятувальній службі Західного Йоркшира. Вона зібрала тисячі фунтів для благодійної організації The Fire Fighters Charity.

"Ця спроба - про розширення меж", - сказала жінка напередодні рекорду.

"Я завжди підтримувала себе у формі, частково тому, що цього вимагає моя робота, але головним чином тому, що хочу бути хорошим прикладом для своїх дітей", - додала вона.

Супермама трьох дітей встановила світовий рекорд, виконавши 8501 берпі за добу

Нікола Лі побила рекорд по стрибках берпі (Скриншот)

"Мені виповниться 45 років через тиждень, і я хочу показати, що вік - це лише цифра, якщо ви підтримуєте себе у формі", - розповіла мати трьох дітей.

Встановлення рекорду відбулося 16 серпня у спортивному залі The Graft Gym, у Совербі-Бридж, Західний Йоркшир.

Після завершення челенджу, представник пожежно-рятувальної служби Західного Йоркшира додав, що Нікола продемонструвала надзвичайну силу, рішучість і відвагу.

