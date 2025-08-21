ua en ru
Чт, 21 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Супермама троих детей установила мировой рекорд, выполнив 8501 берпи за сутки

Четверг 21 августа 2025 17:02
UA EN RU
Супермама троих детей установила мировой рекорд, выполнив 8501 берпи за сутки Супермама побила мировой рекорд по прыжкам берпи (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова, Ірина Сандул

Супермама троих детей Никола Ли побила мировой рекорд, выполнив 8501 прыжок-берпи за 24 часа.

О ее удивительном достижении сообщает РБК-Украина со ссылкой на What's The Jam.

Что известно о рекорде

Этот удивительный подвиг Никола совершила, превзойдя предыдущий рекорд в 8321 повторение. В среднем Никола выполняла 360 берпи в час, или шесть в минуту.

Берпи - это упражнение, сочетающее приседание с упором и прыжок, считается одним из самых тяжелых.

Никола работает пожарной в пожарно-спасательной службе Западного Йоркшира. Она собрала тысячи фунтов для благотворительной организации The Fire Fighters Charity.

"Эта попытка - о расширении границ", - сказала женщина накануне рекорда.

"Я всегда поддерживала себя в форме, отчасти потому, что этого требует моя работа, но главным образом потому, что хочу быть хорошим примером для своих детей", - добавила она.

Супермама троих детей установила мировой рекорд, выполнив 8501 берпи за сутки

Никола Ли побила рекорд по прыжкам берпи (Скриншот)

"Мне исполнится 45 лет через неделю, и я хочу показать, что возраст - это всего лишь цифра, если вы поддерживаете себя в форме", - рассказала мать троих детей.

Установление рекорда состоялось 16 августа в спортивном зале The Graft Gym, в Соверби-Бридж, Западный Йоркшир.

После завершения челленджа, представитель пожарно-спасательной службы Западного Йоркшира добавил, что Никола продемонстрировала необычайную силу, решительность и отвагу.

Вас может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Упражнения Рекорды
Новости
Удар РФ по Мукачево: количество пострадавших существенно возросло
Удар РФ по Мукачево: количество пострадавших существенно возросло
Аналитика
Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"