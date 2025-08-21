Супермама троих детей установила мировой рекорд, выполнив 8501 берпи за сутки
Супермама троих детей Никола Ли побила мировой рекорд, выполнив 8501 прыжок-берпи за 24 часа.
О ее удивительном достижении сообщает РБК-Украина со ссылкой на What's The Jam.
Что известно о рекорде
Этот удивительный подвиг Никола совершила, превзойдя предыдущий рекорд в 8321 повторение. В среднем Никола выполняла 360 берпи в час, или шесть в минуту.
Берпи - это упражнение, сочетающее приседание с упором и прыжок, считается одним из самых тяжелых.
Никола работает пожарной в пожарно-спасательной службе Западного Йоркшира. Она собрала тысячи фунтов для благотворительной организации The Fire Fighters Charity.
"Эта попытка - о расширении границ", - сказала женщина накануне рекорда.
"Я всегда поддерживала себя в форме, отчасти потому, что этого требует моя работа, но главным образом потому, что хочу быть хорошим примером для своих детей", - добавила она.
Никола Ли побила рекорд по прыжкам берпи (Скриншот)
"Мне исполнится 45 лет через неделю, и я хочу показать, что возраст - это всего лишь цифра, если вы поддерживаете себя в форме", - рассказала мать троих детей.
Установление рекорда состоялось 16 августа в спортивном зале The Graft Gym, в Соверби-Бридж, Западный Йоркшир.
После завершения челленджа, представитель пожарно-спасательной службы Западного Йоркшира добавил, что Никола продемонстрировала необычайную силу, решительность и отвагу.
