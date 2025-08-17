ua en ru
Нд, 17 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Українка встановила рекорд на Всесвітніх іграх: яку вагу взяла паверліфтерка

Неділя 17 серпня 2025 11:27
UA EN RU
Українка встановила рекорд на Всесвітніх іграх: яку вагу взяла паверліфтерка Дар'я Русаненко (фото: instagram.com/darya_rusanenko)
Автор: Поліна Іваненко

Українка Дар'я Русаненко встановила рекорд на Всесвітніх іграх у Китаї. Паверліфтерка присідала зі штангою та взяла неймовірну вагу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне Спорт.

Яку вагу взяла Русаненко

У завершальний день змагань на Всесвітніх іграх відбулися змагання з екіпірувального паверліфтингу серед жінок у суперважкій ваговій категорії. Честь України захищали Дар'я Русаненко та Валентина Загоруйко.

Русаненко одразу гучно про себе заявила. У першій вправі, присіданні зі штангою, вона встановила світовий рекорд, піднявши 285,5 кілограмів. Цей результат вивів її на проміжне лідерство у фіналі. Загоруйко теж показала високий результат - 280 кілограмів, і посіла друге місце після першого раунду.

Однак у другій вправі ситуація змінилася: Русаненко опустилася на другу позицію, а Загоруйко відійшла на п’яту. У становій тязі Дар’я підняла 217,5 кілограмів, проте цього не вистачило, аби повернутися на вершину.

У підсумку Русаненко завершила змагання зі "сріблом", набравши 670,5 кілограмів у сумі та 108,98 бала з урахуванням власної ваги. Переможницею стала канадка Рея Стінн із результатом 109,24 бала.

Загалом українська команда здобула дев’ять нагород у паверліфтингу та достроково забезпечила собі перемогу в медальному заліку на Всесвітніх іграх. Раніше "золото" також здобув Костянтин Мусієнко у чоловічій важкій вазі, що остаточно закріпило лідерство України.

Що треба знати про Всесвітні ігри

Всесвітні ігри це міжнародні мультиспортивні змагання, які об’єднують види спорту, не представлені на Олімпійських іграх. Участь у них беруть найсильніші спортсмени планети, відібрані за рейтингами світових федерацій. Змагання проходять раз на чотири роки під егідою Міжнародної асоціації Всесвітніх ігор (IWGA), а організаційно підтримуються МОК.

Цьогорічний турнір зібрав понад 3 тисячі атлетів з різних країн, а паверліфтинг став однією з найпотужніших дисциплін за кількістю медалей для збірної України.

Склад збірної України на Всесвітні ігри 2025

  • Спортивна акробатика (8-10 серпня): 13 спортсменів - Іван Горлач, Станіслав Кукурудз, Софроній Давиденко, Іван Лабунець, Юрій Пуш, Юрій Савка, Тарас Яруш, Рузанна Вечерук, Ангеліна Чернявська, Аліна Пугач, Каріна Островська, Еліна Козачанська, Євфросинія Кривицька.
  • Аеробіка: Станіслав Галайда, Анастасія Курашвілі.
  • Стрибки на батуті (8-10 серпня): Андрій Соколов, Денис Власов, Тимофій Черновий, Діана Денисова.
  • Карате (8-9 серпня): Андрій Заплітний, Валерій Чоботар, Різван Талібов, Анжеліка Терлюга.
  • Муай-тай (8-11 серпня): Дмитро Шелесько, Олександр Єфименко, Анастасія Михайленко.
  • Кікбоксинг (12-14 серпня): Гліб Мазур, Роман Щербатюк, Дарина Іванова, Аліна Мартинюк.
  • Самбо (13-14 серпня): Олександр Воропаєв, Анатолій Волошинов, Петро Давиденко, Андрій Кучеренко, Владислав Руднєв, Ангеліна Лисенко, Євгенія Поздня.
  • Джиу-джитсу (10-12 серпня): Вогдан Мочульський, Костянтин Шутко.
  • Ушу (8-12 серпня): Володимир Шевченко, Орина Іванова.
  • Плавання у ластах (10-11 серпня): Артур Артамонов, Олексій Захаров, Вікторія Уварова, Софія Ламах, Анастасія Макаренко, Євгенія Тимошенко, Софія Гречко, Анна Яковлєва.
  • Фрідайвінг (10-11 серпня): Катерина Садурська.
  • Вейкбординг (8-10 серпня): Володимир Чуба, Софія Соколова.
  • Веслування (9-10 серпня): Максим Редько.
  • Паверліфтинг (14-17 серпня): Микола Бараннік, Віталій Коломієць, Володимир Рисєв, Анатолій Новописьменний, Костянтин Мусієнко, Олексій Бичков, Андрій Шевченко, Тетяна Біла, Анастасія Дерев’янко, Лариса Соловйова, Дар’я Русаненко, Валентина Загоруйко.
  • Черлідинг (15-16 серпня): Анастасія-Анна Малошенко, Єлизавета Тимофєєва.
  • Орієнтування (8, 10-11 серпня): Ілля Отрешко, Олена Бабич.
  • Скелелазіння (14-16 серпня): Костянтин Павленко, Денис Мозолевич, Ярослав Ткач, Григорій Ільчишин.
  • Сквош (8-12 серпня): Дмитро Щербаков, Аліна Бушма.
  • Танцювальний спорт (8-9, 16-17 серпня): Олег Кузнєцов, Анна Пономаренко, Катерина Павленко, Ерл Вільямсон, Вероніка Мишко, Емануель Канністраро, Алла Любанецька.

Вас може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Збірна України пауэрлифтинг Рекорди Спортсмени
Новини
Території, церква і мова: Reuters розкрило вимоги Путіна на Алясці для завершення війни
Території, церква і мова: Reuters розкрило вимоги Путіна на Алясці для завершення війни
Аналітика
Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія