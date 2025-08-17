Українка встановила рекорд на Всесвітніх іграх: яку вагу взяла паверліфтерка
Українка Дар'я Русаненко встановила рекорд на Всесвітніх іграх у Китаї. Паверліфтерка присідала зі штангою та взяла неймовірну вагу.
Яку вагу взяла Русаненко
У завершальний день змагань на Всесвітніх іграх відбулися змагання з екіпірувального паверліфтингу серед жінок у суперважкій ваговій категорії. Честь України захищали Дар'я Русаненко та Валентина Загоруйко.
Русаненко одразу гучно про себе заявила. У першій вправі, присіданні зі штангою, вона встановила світовий рекорд, піднявши 285,5 кілограмів. Цей результат вивів її на проміжне лідерство у фіналі. Загоруйко теж показала високий результат - 280 кілограмів, і посіла друге місце після першого раунду.
Однак у другій вправі ситуація змінилася: Русаненко опустилася на другу позицію, а Загоруйко відійшла на п’яту. У становій тязі Дар’я підняла 217,5 кілограмів, проте цього не вистачило, аби повернутися на вершину.
У підсумку Русаненко завершила змагання зі "сріблом", набравши 670,5 кілограмів у сумі та 108,98 бала з урахуванням власної ваги. Переможницею стала канадка Рея Стінн із результатом 109,24 бала.
Загалом українська команда здобула дев’ять нагород у паверліфтингу та достроково забезпечила собі перемогу в медальному заліку на Всесвітніх іграх. Раніше "золото" також здобув Костянтин Мусієнко у чоловічій важкій вазі, що остаточно закріпило лідерство України.
Що треба знати про Всесвітні ігри
Всесвітні ігри це міжнародні мультиспортивні змагання, які об’єднують види спорту, не представлені на Олімпійських іграх. Участь у них беруть найсильніші спортсмени планети, відібрані за рейтингами світових федерацій. Змагання проходять раз на чотири роки під егідою Міжнародної асоціації Всесвітніх ігор (IWGA), а організаційно підтримуються МОК.
Цьогорічний турнір зібрав понад 3 тисячі атлетів з різних країн, а паверліфтинг став однією з найпотужніших дисциплін за кількістю медалей для збірної України.
Склад збірної України на Всесвітні ігри 2025
- Спортивна акробатика (8-10 серпня): 13 спортсменів - Іван Горлач, Станіслав Кукурудз, Софроній Давиденко, Іван Лабунець, Юрій Пуш, Юрій Савка, Тарас Яруш, Рузанна Вечерук, Ангеліна Чернявська, Аліна Пугач, Каріна Островська, Еліна Козачанська, Євфросинія Кривицька.
- Аеробіка: Станіслав Галайда, Анастасія Курашвілі.
- Стрибки на батуті (8-10 серпня): Андрій Соколов, Денис Власов, Тимофій Черновий, Діана Денисова.
- Карате (8-9 серпня): Андрій Заплітний, Валерій Чоботар, Різван Талібов, Анжеліка Терлюга.
- Муай-тай (8-11 серпня): Дмитро Шелесько, Олександр Єфименко, Анастасія Михайленко.
- Кікбоксинг (12-14 серпня): Гліб Мазур, Роман Щербатюк, Дарина Іванова, Аліна Мартинюк.
- Самбо (13-14 серпня): Олександр Воропаєв, Анатолій Волошинов, Петро Давиденко, Андрій Кучеренко, Владислав Руднєв, Ангеліна Лисенко, Євгенія Поздня.
- Джиу-джитсу (10-12 серпня): Вогдан Мочульський, Костянтин Шутко.
- Ушу (8-12 серпня): Володимир Шевченко, Орина Іванова.
- Плавання у ластах (10-11 серпня): Артур Артамонов, Олексій Захаров, Вікторія Уварова, Софія Ламах, Анастасія Макаренко, Євгенія Тимошенко, Софія Гречко, Анна Яковлєва.
- Фрідайвінг (10-11 серпня): Катерина Садурська.
- Вейкбординг (8-10 серпня): Володимир Чуба, Софія Соколова.
- Веслування (9-10 серпня): Максим Редько.
- Паверліфтинг (14-17 серпня): Микола Бараннік, Віталій Коломієць, Володимир Рисєв, Анатолій Новописьменний, Костянтин Мусієнко, Олексій Бичков, Андрій Шевченко, Тетяна Біла, Анастасія Дерев’янко, Лариса Соловйова, Дар’я Русаненко, Валентина Загоруйко.
- Черлідинг (15-16 серпня): Анастасія-Анна Малошенко, Єлизавета Тимофєєва.
- Орієнтування (8, 10-11 серпня): Ілля Отрешко, Олена Бабич.
- Скелелазіння (14-16 серпня): Костянтин Павленко, Денис Мозолевич, Ярослав Ткач, Григорій Ільчишин.
- Сквош (8-12 серпня): Дмитро Щербаков, Аліна Бушма.
- Танцювальний спорт (8-9, 16-17 серпня): Олег Кузнєцов, Анна Пономаренко, Катерина Павленко, Ерл Вільямсон, Вероніка Мишко, Емануель Канністраро, Алла Любанецька.
