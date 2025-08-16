"Шахтар" підписав чергового коштовного бразильця: що відомо про трансфер

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клуб у.

Хто такий Лукас Феррейра

Феррейра виступає на позиції правого вінгера. Він розпочинав футбольний шлях у дитячій школі "Американо", а згодом виступав за академії "Фламенго" та "Боавісти". У 2021 році приєднався до "Сан-Паулу", з яким у березні 2023-го підписав перший професійний контракт.

У складі молодіжної команди Феррейра здобув Кубок Бразилії U-20 (2024), а в січні 2025-го – престижний молодіжний Кубок Сан-Паулу (Копінья), де за 9 матчів відзначився 3 голами та 2 асистами.

Дебют за першу команду "Сан-Паулу" відбувся 20 січня 2025 року у грі проти "Ботафого". Всього на дорослому рівні Феррейра провів 23 матчі (з них 5 у Кубку Лібертадорес і 13 у чемпіонаті Бразилії), забив 1 м'яч та зробив 1 результативну передачу.

Що відомо про трансфер

Молодий бразилець уклав контракт із "гірниками" до 30 червня 2030 року.

За даними бразильських медіа, сума трансферу склала 10 млн євро, ще близько 2 млн передбачені у вигляді бонусів. Також у контракті є пункт про 10% від наступного перепродажу на користь "Сан-Паулу".