ua en ru
Сб, 16 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

"Шахтар" підписав чергового коштовного бразильця: що відомо про трансфер

Субота 16 серпня 2025 18:53
UA EN RU
"Шахтар" підписав чергового коштовного бразильця: що відомо про трансфер Фото: Лукас Феррейра – перший новачок "гірників" цього літа (ФК "Шахтар")
Автор: Андрій Костенко

Донецький "Шахтар" офіційно завершив трансфер 19-річного вінгера Лукаса дос Сантоса Феррейри з бразильського "Сан-Паулу".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Хто такий Лукас Феррейра

Феррейра виступає на позиції правого вінгера. Він розпочинав футбольний шлях у дитячій школі "Американо", а згодом виступав за академії "Фламенго" та "Боавісти". У 2021 році приєднався до "Сан-Паулу", з яким у березні 2023-го підписав перший професійний контракт.

У складі молодіжної команди Феррейра здобув Кубок Бразилії U-20 (2024), а в січні 2025-го – престижний молодіжний Кубок Сан-Паулу (Копінья), де за 9 матчів відзначився 3 голами та 2 асистами.

Дебют за першу команду "Сан-Паулу" відбувся 20 січня 2025 року у грі проти "Ботафого". Всього на дорослому рівні Феррейра провів 23 матчі (з них 5 у Кубку Лібертадорес і 13 у чемпіонаті Бразилії), забив 1 м'яч та зробив 1 результативну передачу.

&quot;Шахтар&quot; підписав чергового коштовного бразильця: що відомо про трансфер

Що відомо про трансфер

Молодий бразилець уклав контракт із "гірниками" до 30 червня 2030 року.

За даними бразильських медіа, сума трансферу склала 10 млн євро, ще близько 2 млн передбачені у вигляді бонусів. Також у контракті є пункт про 10% від наступного перепродажу на користь "Сан-Паулу".

Раніше розповіли, як у ПСЖ шукають шляхи взаємодії Забарного з росіянином.

Також читайте про топ-10 найдорожчих трансферів українців після переходу Забарного у ПСЖ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Футбол Шахтар
Новини
"Наближає до потрібних рішень": Путін зробив цинічну заяву про зустріч з Трампом
"Наближає до потрібних рішень": Путін зробив цинічну заяву про зустріч з Трампом
Аналітика
Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія