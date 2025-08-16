ua en ru
Україна перемогла Швейцарію у відборі баскетбольного ЧС-2027: що це означає

Рига, Субота 16 серпня 2025 19:41
Україна перемогла Швейцарію у відборі баскетбольного ЧС-2027: що це означає Фото: Збірна України здобула другу перемогу на турнірі (ФБУ)
Автор: Андрій Костенко

Збірна України з баскетболу здобула важливу перемогу в третьому матчі пре-кваліфікації до чемпіонату світу-2027. У Ризі команда Айнарса Багатскіса переграла збірну Швейцарії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Пре-кваліфікація ЧС-2027

Україна – Швейцарія – 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9)

Деталі поєдинку

Українці активно розпочали гру і вже після першої чверті мали 16 очок переваги – 28:12. У другій десятихвилинці швейцарці скоротили відставання до "мінус 10". А в третій чверті наблизилися ще ближче: перед вирішальним відрізком рахунок був 62:58 на користь "синьо-жовтих".

Втім, у четвертій чверті збірна України втримала контроль над грою та здобула підсумкову перемогу – 73:64.

У нашої команди одразу четверо гравців набрали більше 10 очок, а найрезультативнішим став Іссуф Санон з 15 очками, до яких він додав 5 підбирань і 5 передач. Найкращий показник ефективності – у Олександра Липового, який набрав 11 очок, зокрема реалізував 3 з 4-х дальніх кидків.

Турнірна ситуація та наступний матч

Друга поспіль перемога у пре-кваліфікації ЧС-2027 значно покращує шанси України на вихід до наступного етапу з першого місця, але вирішальною стане гра 20 серпня у Братиславі проти збірної Словаччини.

Наразі "синьо-жовті" у таблиці групи D йдуть другими.

  1. Швейцарія – 6 очок (4 матчі)
  2. Україна – 5 (3)
  3. Словаччина – 4 (3)

До основної частини кваліфікації виходять дві перші команди групи.

Раніше повідомили, що український центровий Скапінцев покинув НБА та перейшов до європейського клубу.

Також читайте, чому гравець НБА Святослав Михайлюк відмовився від виступів за збірну України.

