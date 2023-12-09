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В Сумській області прикордонники антидроновою рушницею "приземлили" ворожий БпЛА

Фото: в Сумській області прикордонники антидроновою рушницею "приземлили" ворожий БпЛА (dpsu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Над Сумською областю прикордонники збили антидроновою рушницею ворожий FPV-дрон. Безпілотник втратив висоту та впав на землю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Східного регіонального управління ДПСУ.

"Захисники кордону, які несли службу на одному із напрямків держрубежу, помітили наближення ворожого коптера. Охоронці кордону застосували антидронову рушницю, внаслідок чого дрон-камікадзе втратив висоту, впав на землю та вибухнув , - пише пресслужба. 

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 8 грудня, українські воїни ліквідували ще 900 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 338 120 військових.

Зокрема на Таврійському напрямку наші воїни ліквідували 396 російських терористів та знищили 11 одиниць військової техніки ворога.

Тим часом як стверджують аналітики Інституту вивчення війни (ISW), погані погодні умови заважають ЗСУ й російським терористам використовувати розвідувальні дрони

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