ЗСУ знищили 900 окупантів й більше 5 танків: Генштаб оновив втрати РФ
Протягом минулої доби, 8 грудня, українські військові ліквідували ще 900 російських терористів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 338 120 одиниць особового складу.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.12.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 338 120 (+900) осіб ліквідовано;
- танків - 5632 (+6) од.;
- бойових броньованих машин - 10519 (+11) од.;
- артилерійських систем - 8058 (+1) од.;
- РСЗВ - 919 (+0) од.;
- засоби ППО - 605 (+0) од.;
- літаків - 324 (+0) од.;
- гелікоптерів - 324 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6136 (+0) од.;
- крилаті ракети - 1585 (+14) од.;
- кораблі/катери - 22 (+0) од.;
- підводні човни - 1 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 10598 (+7) од.;
- спеціальна техніка - 1159 (+0) од.
Фото: втрати ворога станом на 09.12 (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Яка ситуація на фронті?
Як пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW), наші військові продовжують наступальні дії на Бахмутському й Мелітопольському напрямках, а також на лівому березі Херсонської області. Тим часом погані погодні умови заважають ЗСУ й російським терористам використовувати розвідувальні дрони.
Зокрема ворог намагається розширити свою міць без проведення загальної мобілізації. Влада Удмуртії створює іррегулярні формування для посилення лінії фронту в Україні.
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