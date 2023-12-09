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ЗСУ знищили 900 окупантів й більше 5 танків: Генштаб оновив втрати РФ

Субота 09 грудня 2023 08:00
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ЗСУ знищили 900 окупантів й більше 5 танків: Генштаб оновив втрати РФ Фото: ЗСУ знищили близько 900 окупантів й більше 5 танків (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом минулої доби, 8 грудня, українські військові ліквідували ще 900 російських терористів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 338 120 одиниць особового складу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.12.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 338 120 (+900) осіб ліквідовано;
  • танків - 5632 (+6) од.;
  • бойових броньованих машин - 10519 (+11) од.;
  • артилерійських систем - 8058 (+1) од.;
  • РСЗВ - 919 (+0) од.;
  • засоби ППО - 605 (+0) од.;
  • літаків - 324 (+0) од.;
  • гелікоптерів - 324 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6136 (+0) од.;
  • крилаті ракети - 1585 (+14) од.;
  • кораблі/катери - 22 (+0) од.;
  • підводні човни - 1 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 10598 (+7) од.;
  • спеціальна техніка - 1159 (+0) од.

ЗСУ знищили 900 окупантів й більше 5 танків: Генштаб оновив втрати РФ

Фото: втрати ворога станом на 09.12 (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Яка ситуація на фронті?

Як пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW), наші військові продовжують наступальні дії на Бахмутському й Мелітопольському напрямках, а також на лівому березі Херсонської області. Тим часом погані погодні умови заважають ЗСУ й російським терористам використовувати розвідувальні дрони.

Зокрема ворог намагається розширити свою міць без проведення загальної мобілізації. Влада Удмуртії створює іррегулярні формування для посилення лінії фронту в Україні.

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