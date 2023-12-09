В Сумской области пограничники антидроновым ружьем "приземлили" вражеский БпЛА

"Защитники границы, которые несли службу на одном из направлений госграницы, заметили приближение вражеского коптера. Охранники границы применили антидроновое ружье, в результате чего дрон-камикадзе потерял высоту, упал на землю и взорвался, - пишет пресс-служба.

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 8 декабря, украинские воины ликвидировали еще 900 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 338 120 военных.

В частности, на Таврическом направлении наши воины ликвидировали 396 российских террористов и уничтожили 11 единиц военной техники врага.

Между тем, как утверждают аналитики Института изучения войны (ISW), плохие погодные условия мешают ВСУ и российским террористам использовать разведывательные дроны.