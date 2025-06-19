У Сумській області дороги закриватимуть антидроновими сітками: для чого це потрібно

У Сумській області, зокрема у прикордонних громадах, дороги закриватимуть антидроновими сітками для ускладнення ворожої аеророзвідки та захисту логістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Telegram-канал голови Сумської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Григорова.

За його словами, антидронові сітки:

"Роботи тривають на визначених напрямках, зокрема в прикордонних громадах, де ворог не припиняє атак", - пише Григоров.

Ситуація на фронті

Протягом минулої доби, 18 червня, на фронті зафіксовано 163 бойових зіткнення. Найбільшу активність ворога спостерігали на Покровському напрямку, де сили оборони відбили 48 атак.

Також нещодавно Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) додав новий напрямок через активність ворога у Сумській області. Тепер звіти включають Північно-Слобожанський напрямок.

За словами президента Володимира Зеленського, українські бійці тримають оборону в Сумській області та трохи відтіснили окупантів.

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