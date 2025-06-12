Зеленський заявив про успіхи ЗСУ в Сумській області: потроху відтісняємо окупантів
Українські воїни тримають оборону в Сумській області. Їм навіть вдалося відтіснити окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.
За словами президента, йому сьогодні доповідав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Він розповів про ситуацію на фронті. Насамперед доповідь генерала торкнулася Покровського напрямку, Курської операції і боїв у прикордонні Сумської області.
"Наші підрозділи в Сумській області потроху відштовхують окупанта. Дякую вам! Дякую кожному нашому солдату, сержанту та офіцеру за цей результат. Кожному підрозділу", - зазначив Зеленський.
Ситуація в Сумській області
Нагадаємо, лише 8 червня аналітики DeepState стверджували, що росіяни розширили контроль територій у прикордонні Сумської області.
Зокрема, ворог міг окупувати село Локня, яке розташоване на півночі від центру громади Юнаківки.
При цьому голова Сумської ОВА Олег Григоров розповів, що 8 червня окупанти посилили обстріли Сумської області. Унаслідок їхніх ударів були поранені мирні жителі.
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