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ЗСУ відбили понад 160 штурмів росіян: де "найгарячіша" ситуація

Четвер 19 червня 2025 09:20
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ЗСУ відбили понад 160 штурмів росіян: де "найгарячіша" ситуація Фото: ЗСУ відбили понад 160 штурмів росіян (MinistryofDefence_UA)
Автор: Ірина Глухова

Упродовж минулої доби на фронті зафіксовано 163 бойових зіткнення. Найбільшу активність ворога спостерігали на Покровському напрямку, де сили оборони відбили 48 атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Масштаби ударів

Російські війська продовжували масовано обстрілювати позиції Сил оборони: за добу окупанти завдали 40 авіаударів, скинули 58 керованих авіабомб, застосували 3269 дронів-камікадзе та здійснили понад 5 тисяч обстрілів, зокрема 99 - з реактивних систем залпового вогню.

Під авіаударами опинилися населені пункти:

  • у Харківській області - Лобанівка;
  • у Донецькій області - Новодарівка;
  • у Запорізькій області - Ольгівське, Гуляйполе, Новодарівка, Малинівка;
  • у Херсонській області - Львове.

У відповідь українська авіація, ракетні війська та артилерія уразили 16 районів скупчення живої сили та техніки противника, один пункт управління й артилерійський засіб.

Ситуація за напрямками

Північно-Слобожанський і Курський напрямки: 29 бойових зіткнень, 9 авіаударів, 19 скинутих КАБів, 205 артобстрілів, зокрема 1 із РСЗВ.

ЗСУ відбили понад 160 штурмів росіян: де &quot;найгарячіша&quot; ситуація

Південно-Слобожанський напрямок: 8 атак ворога в районах Вовчанська, Кам’янки, Липців і Довгенького.

ЗСУ відбили понад 160 штурмів росіян: де &quot;найгарячіша&quot; ситуація

Куп’янський напрямок: 2 атаки противника біля Степової Новоселівки та Загризового.

ЗСУ відбили понад 160 штурмів росіян: де &quot;найгарячіша&quot; ситуація

Лиманський напрямок: 15 штурмів у районах Нового Миру, Ольгівки, Греківки, Липового, Зеленої Долини, Торського, Шандриголового та Карпівки.

ЗСУ відбили понад 160 штурмів росіян: де &quot;найгарячіша&quot; ситуаціяСіверський напрямок: 2 атаки біля Григорівки.

ЗСУ відбили понад 160 штурмів росіян: де &quot;найгарячіша&quot; ситуація

Краматорський напрямок: 15 боїв у районах Оріхово-Василівки, Білої Гори, Курдюмівки, Предтечиного, Новомаркового, Бондарного та Ступочок.

ЗСУ відбили понад 160 штурмів росіян: де &quot;найгарячіша&quot; ситуація

Торецький напрямок: 15 атак у напрямках Торецька, Диліївки, Щербинівки, Яблунівки та Новоспаського.

ЗСУ відбили понад 160 штурмів росіян: де &quot;найгарячіша&quot; ситуація

Покровський напрямок: найбільша кількість бойових зіткнень - 48 атак у районах Малинівки, Лисівки, Миролюбівки, Мирного, Променя, Новопавлівки, Мирнограда, Удачного, Новосергіївки, Котлярівки, Олексіївки, Новопідгірного, Полтавки та Попового Яру.

ЗСУ відбили понад 160 штурмів росіян: де &quot;найгарячіша&quot; ситуація

Новопавлівський напрямок: 20 атак у районах Запоріжжя, Багатиря, Веселого, Мирного, Вільного, Новосілки, Вільного Поля й Шевченка.

ЗСУ відбили понад 160 штурмів росіян: де &quot;найгарячіша&quot; ситуація

Гуляйпільський напрямок: одна ворожа атака поблизу Малинівки.

ЗСУ відбили понад 160 штурмів росіян: де &quot;найгарячіша&quot; ситуація

Оріхівський напрямок: одна ворожа атака в напрямку Щербаків.

ЗСУ відбили понад 160 штурмів росіян: де &quot;найгарячіша&quot; ситуація

Придніпровський напрямок: бойових зіткнень не зафіксовано.

ЗСУ відбили понад 160 штурмів росіян: де &quot;найгарячіша&quot; ситуація

Волинський і Поліський напрямки: ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

Війна РФ проти України

Нагадаємо, армія РФ втратила у боях проти України ще 1080 солдатів. Також ЗСУ знищили 63 артсистеми та 108 одиниць автотехніки.

За даними Інституту вивчення війни (ISW), російські війська відновили механізовані штурми поблизу Торецька на Донеччині. Це може свідчити про зміну тактики та оперативних пріоритетів ворога.

Як повідомляє ISW, 17 червня окупанти здійснили щонайменше одну механізовану атаку в напрямку Торецька силами щонайменше взводу. Американські аналітики зазначають, що такі дії можуть вказувати на прагнення Росії посилити тиск саме на цьому напрямку.

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