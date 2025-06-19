ЗСУ відбили понад 160 штурмів росіян: де "найгарячіша" ситуація

Упродовж минулої доби на фронті зафіксовано 163 бойових зіткнення. Найбільшу активність ворога спостерігали на Покровському напрямку, де сили оборони відбили 48 атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Волинський і Поліський напрямки: ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

Покровський напрямок: найбільша кількість бойових зіткнень - 48 атак у районах Малинівки, Лисівки, Миролюбівки, Мирного, Променя, Новопавлівки, Мирнограда, Удачного, Новосергіївки, Котлярівки, Олексіївки, Новопідгірного, Полтавки та Попового Яру.

Торецький напрямок: 15 атак у напрямках Торецька, Диліївки, Щербинівки, Яблунівки та Новоспаського.

Краматорський напрямок: 15 боїв у районах Оріхово-Василівки, Білої Гори, Курдюмівки, Предтечиного, Новомаркового, Бондарного та Ступочок.

Лиманський напрямок: 15 штурмів у районах Нового Миру, Ольгівки, Греківки, Липового, Зеленої Долини, Торського, Шандриголового та Карпівки.

Південно-Слобожанський напрямок: 8 атак ворога в районах Вовчанська, Кам’янки, Липців і Довгенького.

У відповідь українська авіація, ракетні війська та артилерія уразили 16 районів скупчення живої сили та техніки противника, один пункт управління й артилерійський засіб.

Російські війська продовжували масовано обстрілювати позиції Сил оборони: за добу окупанти завдали 40 авіаударів, скинули 58 керованих авіабомб, застосували 3269 дронів-камікадзе та здійснили понад 5 тисяч обстрілів, зокрема 99 - з реактивних систем залпового вогню.

Війна РФ проти України

Нагадаємо, армія РФ втратила у боях проти України ще 1080 солдатів. Також ЗСУ знищили 63 артсистеми та 108 одиниць автотехніки.

За даними Інституту вивчення війни (ISW), російські війська відновили механізовані штурми поблизу Торецька на Донеччині. Це може свідчити про зміну тактики та оперативних пріоритетів ворога.

Як повідомляє ISW, 17 червня окупанти здійснили щонайменше одну механізовану атаку в напрямку Торецька силами щонайменше взводу. Американські аналітики зазначають, що такі дії можуть вказувати на прагнення Росії посилити тиск саме на цьому напрямку.

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