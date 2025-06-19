В Сумской области дороги будут закрывать антидроновими сетками: для чего это нужно

В Сумской области, в частности в приграничных общинах, дороги будут закрывать антидронными сетками для усложнения вражеской аэроразведки и защиты логистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Telegram-канал главы Сумской областной военной администрации (ОВА) Олега Григорова.

По его словам, антидронные сетки:

"Работы продолжаются на определенных направлениях, в частности в приграничных общинах, где враг не прекращает атак", - пишет Григоров.

Ситуация на фронте

За прошедшие сутки, 18 июня, на фронте зафиксировано 163 боевых столкновения. Наибольшую активность врага наблюдали на Покровском направлении, где силы обороны отбили 48 атак.

Также недавно Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) добавил новое направление из-за активности врага в Сумской области. Теперь отчеты включают Северо-Слобожанское направление.

По словам президента Владимира Зеленского, украинские бойцы держат оборону в Сумской области и немного оттеснили оккупантов.

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