"Суха" серія Нещерета в "Динамо": воротар увійшов до історії єврокубків

"Динамо" Київ провело черговий матч у кваліфікації єврокубків, який одразу став історичним. У центрі уваги - голкіпер столичного клубу Руслан Нещерет, чия "суха" серія вийшла на рівень однієї з найкращих в історії українського футболу.
Про історичний результат повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sport.ua.
У матчі кваліфікації Ліги конференцій проти кіпрського "Пафоса" завершилася вражаюча безпрограшна серія голкіпера київського клубу Руслана Нещерета в єврокубках.
Воротар тримав свої ворота на замку протягом 390 хвилин, ставши п’ятим у списку найтриваліших сухих серій серед українських голкіперів в історії єврокубкових змагань.
"Суха" серія столичного воротаря розпочалася ще 21 січня 2025 року і тривала до 5 серпня, охопивши п’ять поєдинків єврокубкового циклу.
Лише четверо українських воротарів випереджають Нещерета в цьому рейтингу.
Командна ж серія "біло-синіх", яка тривала стільки ж, скільки й особисто в Нещерета, посіла 9-10 місце серед українських клубів.
Утім, у поєдинку з кіпрським "Пафосом" київський клуб втратив цю серію, адже матч завершився з рахунком 0:1 не на користь "Динамо", що стало першою поразкою команди в новому єврокубковому сезоні.
Попри це, результат Руслана Нещерета залишається визначним досягненням для клубу та самого футболіста.
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