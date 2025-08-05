ua en ru
Вт, 05 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Як "Динамо" мучилось із кіпріотами в єврокубках: відео, яке краще не переглядати

Вівторок 05 серпня 2025 17:46
UA EN RU
Як "Динамо" мучилось із кіпріотами в єврокубках: відео, яке краще не переглядати Фото: "Динамо" проти АЕК Ларнака у 2022 році (ФК "Динамо")
Автор: Андрій Костенко

Київське "Динамо" лише одного разу перетиналось з представником Кіпру в континентальних змаганнях. І те протистояння завершилося не на користь "біло-синіх".

РБК-Україна розповідає про поєдинки "Динамо" ті інших вітчизняних клубів з суперниками з Кіпру.

Рятівник Гармаш

У сезоні-2022/23 столична команда, яку тоді очолював Мірча Луческу, потрапила до групи В Ліги Європи. Суперниками були французький "Ренн", турецький "Фенербахче" та АЕК з Кіпру.

"Динамо" провело той турнір жахливо: поступилося в п'яти матчах та ледь врятувало одну нічию – саме з кіпріотами.

До того часу кияни з представниками острівної держави не перетинались. У першому, номінально домашньому поєдинку, що проходив у польському Кракові, український клуб мінімально поступився супернику, пропустивши гол вже на 8-й хвилині.

Матч-відповідь проходив на Кіпрі. Господарі відкрили рахунок, гол у відповідь забив Владислав Ванат. А в другому таймі ще два м'ячі опинилися у воротах киян. Рахунок 1:3 тримався до останніх хвилин. Реноме "Динамо" врятував Денис Гармаш, який відзначився двічі, зокрема – зрівняв рахунок в компенсований час.

"Динамо" тоді завершило груповий раунд на останньому місці. І має на сьогодні негативну статистику в іграх з командами Кіпру.

Жахливий АЕК

Хоча, якщо взяти до уваги всі україно-кіпріотські протистояння на євроарені – не все так печально. Правда, тенденція не радує.

До сьогоднішнього дня українські та кіпріотські колективи перетиналися сім разів та провели між собою 14 матчів. В них вітчизняні команди здобули 6 перемог, по 4 матчі завершилися внічию та успіхом суперників. Українські клуби чотири рази перемагали в двоматчевих протистояннях та в тричі поступались.

Цікаво, що всі поразки нашим клубам завдав один суперник – АЕК з Ларнаки. Статистика українців з ним просто жахлива: 2 нічиї, 4 поразки й жодної перемоги.

А щодо тенденції, вона невтішна. Три з останніх чотирьох протистоянь з кіпріотами українські клуби програли.

Зустрічі українських команд з представниками Кіпру в єврокубках:

  • 1973. КЄЧ, "Зоря" – АПОЕЛ - 2:0, 1:0
  • 2010. ЛЄ, "Металіст" – "Омонія" - 1:0, 22
  • 2011. ЛЧ, "Шахтар" – АПОЕЛ - 1:1, 2:0
  • 2022. ЛЄ, "Дніпро-1" – АЕК - 1:2, 0:3
  • 2022. ЛК, "Дніпро-1" – "Аполлон" - 3:1, 1:0
  • 2022. ЛЄ, "Динамо" – АЕК - 0:1, 3:3
  • 2023. ЛК, "Дніпро-1" – АЕК - 0:1, 0:0

Раніше детально розповіли про "Пафос" – суперника "Динамо" у ЛЧ.

Також ми писали, що Шовковський перед матчем з "Пафосом" заговорив "мовою Кличка".

Читайте РБК-Україна в Google News
Футбол Динамо Ліга Європи
Новини
"Купують нафту РФ": Трамп пригрозив підвищенням тарифів для Індії вже за 24 години
"Купують нафту РФ": Трамп пригрозив підвищенням тарифів для Індії вже за 24 години
Аналітика
Холодний душ для президента: як скандал із НАБУ і САП вдарив по Зеленському
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Холодний душ для президента: як скандал із НАБУ і САП вдарив по Зеленському