"Сухая" серия Нещерета в "Динамо": вратарь вошел в историю еврокубков

"Динамо" Киев провело очередной матч в квалификации еврокубков, который сразу стал историческим. В центре внимания - голкипер столичного клуба Руслан Нещерет, чья "сухая" серия вышла на уровень одной из лучших в истории украинского футбола.
Об историческом результате сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sport.ua.
В матче квалификации Лиги конференций против кипрского "Пафоса" завершилась впечатляющая беспроигрышная серия голкипера киевского клуба Руслана Нещерета в еврокубках.
Вратарь держал свои ворота на замке в течение 390 минут, став пятым в списке самых продолжительных сухих серий среди украинских голкиперов в истории еврокубковых соревнований.
"Сухая" серия столичного вратаря началась еще 21 января 2025 года и продолжалась до 5 августа, охватив пять поединков еврокубкового цикла.
Лишь четверо украинских вратарей опережают Нещерета в этом рейтинге.
Командная же серия "бело-синих", которая длилась столько же, сколько и лично у Нещерета, заняла 9-10 место среди украинских клубов.
Впрочем, в поединке с кипрским "Пафосом" киевский клуб потерял эту серию, ведь матч завершился со счетом 0:1 не в пользу "Динамо", что стало первым поражением команды в новом еврокубковом сезоне.
Несмотря на это, результат Руслана Нещерета остается выдающимся достижением для клуба и самого футболиста.
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