Ванат повторив досягнення топ-рівня: це вдавалося лише 6 легендам УПЛ!

Форвард київського "Динамо" і збірної України Владислав Ванат вдруге поспіль став найкращим бомбардиром чемпіонату України. Це дозволило йому не лише зробити суттєвий внесок у чемпіонство киян, а й увійти до елітного списку історії УПЛ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статистику УПЛ.

Ванат зрівнявся з легендами УПЛ

23-річний нападник став сьомим гравцем в історії, який зумів двічі здобути звання найкращого голеадора УПЛ за підсумками сезону.

Його результат - 17 м’ячів у 28 матчах сезону 2024/25 - став ключовим у тріумфі команди Олександра Шовковського, яка вперше з 2021 року повернула чемпіонський титул до Києва.

У кого ще був такий результат:

Тимерлан Гусейнов - 1993/94, 1995/96 ("Чорноморець") Максим Шацьких - 1999/00, 2002/03 ("Динамо") Євген Селезньов - 2010/11 (“Дніпро”), 2011/12 ("Шахтар") Алекс Тейшейра - 2014/15, 2015/16 ("Шахтар") Жуніор Мораес - 2018/19, 2019/20 ("Шахтар") Артем Довбик - 2021/22, 2022/23 ("СК Дніпро-1") Владислав Ванат - 2023/24, 2024/25 ("Динамо")

Додамо, що у минулому сезоні Ванат забив 21 гол і зробив 9 асистів у 45 матчах, що остаточно закріпило за ним статус одного з лідерів команди. Його стабільна результативність, грамотна гра без м’яча та вміння реалізовувати моменти були критично важливими для титульної кампанії Шовковського.

Яка доля чекає Ваната?

За даними футбольних експертів, Ванат зберігає інтерес з боку клубів із провідних європейських чемпіонатів.

Зокрема він входить у сферу інтересів клубів Англійської Прем’єр-ліги: "Сандерленд", "Лідс Юнайтед", "Евертон" і "Фулгем".

Також до ширшого списку потенційних покупців входять "Астон Вілла", "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" та "Ньюкасл". Хоча трансфер українця і не в пріоритеті для тренерських штабів цих грандів.

Водночас керівництво "Динамо" нібито не відпустить Владислава в АПЛ за суму меншу, ніж 25 млн євро. Хоча Transfermarkt оцінює поточну ринкову вартість Ваната в межах 11-15 млн євро.