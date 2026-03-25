Суднобудівний завод РФ у Виборгу опинився під атакою дронів: пошкоджений криголам

10:10 25.03.2026 Ср
Що ще атакували безплотники цієї ночі?
aimg Тетяна Степанова
Фото: дрони атакували суднобудівний завод РФ у Виборгу (wikiрedia.org)

Вночі 25 березня дрони атакували суднобудівний завод у місті Виборг Ленінградської області Росії. Пошкоджено патрульний криголам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника міністра оборони України Сергія Стерненка та російські Telegram-канали.

Внаслідок атаки дронів на суднобудівний завод пошкоджено патрульний криголам проєкту 23550.

Також місцеві жителі заявляють про пожежу на території підприємства - загорілося суховантажне судно.

Крім того, у Виборгу поблизу бази ФСБ горить будівля.

Дрони також пошкодили російський криголам у Виборгу (фото з мережі)

Атаки дронів у Росії

Нагадаємо, у ніч на 25 березня Ленінградську область Росії масовано атакували безпілотники. На території порту Усть-Луга спалахнула пожежа.

Також цієї ночі Бєлгород здригнувся від серії потужних вибухів. Стало відомо, що внаслідок атаки було серйозно пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури.

Після нещодавніх атак безпілотників Росія тимчасово зупиняла експорт нафти через порти Приморськ і Усть-Луга. Удари спричинили пожежі та перебої в роботі інфраструктури.

Також 23 березня українські війська атакували стратегічні об'єкти енергетики росіян - нафтовий термінал "Транснефть - порт Приморськ" та нафтопереробний завод "Башнефть-Уфанефтехим".

Пряме попадання в житловий будинок: Росія атакувала Одеську область, є руйнування
