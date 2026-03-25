Суднобудівний завод РФ у Виборгу опинився під атакою дронів: пошкоджений криголам

Вночі 25 березня дрони атакували суднобудівний завод у місті Виборг Ленінградської області Росії. Пошкоджено патрульний криголам.

Внаслідок атаки дронів на суднобудівний завод пошкоджено патрульний криголам проєкту 23550. Також місцеві жителі заявляють про пожежу на території підприємства - загорілося суховантажне судно. Крім того, у Виборгу поблизу бази ФСБ горить будівля. Дрони також пошкодили російський криголам у Виборгу (фото з мережі)