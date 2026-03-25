Судостроительный завод РФ в Выборге оказался под атакой дронов: поврежден ледокол

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника министра обороны Украины Сергея Стерненко и российские Telegram-каналы.

Дроны также повредили российский ледокол в Выборге (фото из сети)

Кроме того, в Выборге вблизи базы ФСБ горит здание.

Также местные жители заявляют о пожаре на территории предприятия - загорелось сухогрузное судно.

В результате атаки дронов на судостроительный завод поврежден патрульный ледокол проекта 23550.

Напомним, в ночь на 25 марта Ленинградскую область России массированно атаковали беспилотники. На территории порта Усть-Луга вспыхнул пожар.

Также этой ночью Белгород содрогнулся от серии мощных взрывов. Стало известно, что в результате атаки были серьезно повреждены объекты энергетической инфраструктуры.

После недавних атак беспилотников Россия временно останавливала экспорт нефти через порты Приморск и Усть-Луга. Удары вызвали пожары и перебои в работе инфраструктуры.

Также 23 марта украинские войска атаковали стратегические объекты энергетики россиян - нефтяной терминал "Транснефть - порт Приморск" и нефтеперерабатывающий завод "Башнефть-Уфанефтехим".