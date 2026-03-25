Судостроительный завод РФ в Выборге оказался под атакой дронов: поврежден ледокол
Ночью 25 марта дроны атаковали судостроительный завод в городе Выборг Ленинградской области России. Поврежден патрульный ледокол.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника министра обороны Украины Сергея Стерненко и российские Telegram-каналы.
В результате атаки дронов на судостроительный завод поврежден патрульный ледокол проекта 23550.
Также местные жители заявляют о пожаре на территории предприятия - загорелось сухогрузное судно.
Кроме того, в Выборге вблизи базы ФСБ горит здание.
Атаки дронов в России
Напомним, в ночь на 25 марта Ленинградскую область России массированно атаковали беспилотники. На территории порта Усть-Луга вспыхнул пожар.
Также этой ночью Белгород содрогнулся от серии мощных взрывов. Стало известно, что в результате атаки были серьезно повреждены объекты энергетической инфраструктуры.
После недавних атак беспилотников Россия временно останавливала экспорт нефти через порты Приморск и Усть-Луга. Удары вызвали пожары и перебои в работе инфраструктуры.
Также 23 марта украинские войска атаковали стратегические объекты энергетики россиян - нефтяной терминал "Транснефть - порт Приморск" и нефтеперерабатывающий завод "Башнефть-Уфанефтехим".