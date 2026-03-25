Бєлгород без світла, води та тепла: нічна "бавовна" вивела з ладу критичну інфраструктуру ворога

04:33 25.03.2026 Ср
Російська влада визнала серйозні руйнування енергооб'єктів
aimg Оксана Гапончук
Ілюстративне фото: ліквідація наслідків атаки (Getty Images)

У ніч на 25 березня Бєлгород здригнувся від серії потужних вибухів. Стало відомо, що внаслідок атаки було серйозно пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в Telegram-каналі губернатора регіону В’ячеслава Гладкова.

Читайте також: Паливний удар по тилу РФ: у Краснодарському краї вибухнула нафтобаза, яка годувала фронт

Так, у російському Бєлгороді в ніч проти 25 березня пролунала серія вибухів на тлі оголошеної ракетної небезпеки. За повідомленнями місцевих джерел, вибухи почалися близько 04:30, після чого в окремих районах міста зникло або короткочасно зникало електропостачання, а в небі було видно спалахи.

Місцева влада заявила, що місто та Бєлгородський район нібито зазнали ракетного обстрілу з боку України. За словами губернатора В’ячеслава Гладкова, пошкоджень зазнали об’єкти енергетичної інфраструктури, через що виникли перебої з електро-, водо- та теплопостачанням.

Попередньо повідомляється, що постраждалих немає. На місцях працюють аварійні служби, масштаб пошкоджень уточнюють. Українська сторона офіційно не коментувала ці повідомлення.

Останніми місяцями на території Росії фіксують серію ударів по енергетичній та паливній інфраструктурі, передусім у прикордонних і тилових регіонах. Найчастіше під атаками опиняються об’єкти електроенергетики, нафтобази та логістичні вузли.

У лютому–березні кілька разів повідомлялося про ракетні та дронові атаки по Бєлгороду. За даними російської влади, були пошкоджені теплова електроцентраль та електропідстанції, що призвело до перебоїв з електрикою, водою та опаленням у місті.

Після нічних ударів 14–15 березня частина міста залишалася без світла, води й тепла, а на об’єктах енергетики фіксували пожежі.

Окрім енергетики, атаки також спрямовують на нафтобази та логістичні вузли.

