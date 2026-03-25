Вночі дрони атакували Ленінградську область РФ: у порту Усть-Луга спалахнула пожежа

У ніч на 25 березня Ленінградську область Росії масовано атакували безпілотники. На території порту Усть-Луга спалахнула пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Ленінградської області Олександра Дрозденка та російські Telegram-канали.

За словами губернатора, російська ППО нібито знищили над областю 33 дрони. Рятувальники намагаються ліквідувати пожежу в порту Усть-Луга.

"За попередніми даними постраждалих немає. Бойові дії тривають", - написав Дрозденко.

Порт Усть-Луга - один із найбільших портів РФ на Балтійському морі та ключовий вузол для експорту російських нафтопродуктів, розташований на відстані близько 1000 кілометрів від українського кордону.

Цей об'єкт має стратегічне значення для фінансування російської військової машини.

У 2025 році його вантажообіг становив 130,5 млн тонн. Через порт проходять сира нафта, нафтопродукти, рідкі хімікати, аміак і карбамід, вугілля, мінеральні добрива тощо.