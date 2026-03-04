Після атаки його підвищили: названо ім'я винуватця удару по "Охматдиту"

Генерал-майору Сергію Кувалдіну авіації РФ, який віддав наказ ударити по Охматдиті 8 липня 2024 року, повідомили про підозру.

Як передає РБК-Україна , про це заявили СБУ та генпрокурор України Руслан Кравченко .

Хто завдав удару по "Охматдиту"

8 липня 2024 року Кувалдін особисто віддав наказ на ракетний удар. За його командою екіпаж бомбардувальника Ту-95МС о 10:45 випустив крилату ракету Х-101, яка влучила у корпус лікарні.

Ракети цього типу програмуються за конкретними координатами - удар був цілеспрямованим по цивільному медичному закладу.

Жертви та руйнування

Унаслідок атаки загинули двоє людей - молода лікарка та дідусь однієї з пацієнток. Поранення отримали щонайменше 34 особи, серед яких 9 дітей.

На момент удару в лікарні перебувало понад 600 дітей. Будівля та високотехнологічне медичне обладнання зазнали масштабних руйнувань.

"Зібрані докази мають стати основою майбутніх вироків російським злочинцям як в українських, так і в міжнародних судах", - заявив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Це не перший злочин Кувалдіна

Фото: російський генерал Кувалдін (росЗМІ)

На момент удару Кувалдін був першим заступником командувача - начальником штабу дальньої авіації ВПС Росії. Після атаки по "Охматдиту" його підвищили до командувача дальньої авіації.

Це не єдине кримінальне провадження проти нього. Раніше СБУ вже повідомляла Кувалдіну про підозру - за організацію ракетного обстрілу Львова у ніч з 3 на 4 вересня 2024 року. Тоді загинули 8 людей, серед яких члени родини Базилевич - Ярина, Дарина, Емілія та Євгенія.

Удар по Охматдиту 8 липня 2024 року: як все відбувалось

8 липня 2024 року Росія завдала масованого ракетного удару по всій території України.

Одним із об'єктів атаки стала Національна дитяча спеціалізована лікарня "Охматдит" у Києві - найбільший медичний заклад країни, де лікують дітей з онкологією, серцевими та іншими тяжкими захворюваннями.

Завали розбирали кілька днів. Вибух пошкодив кілька корпусів лікарні та знищив дороге та складне обладнання.