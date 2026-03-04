Після атаки його підвищили: названо ім'я винуватця удару по "Охматдиту"
Генерал-майору Сергію Кувалдіну авіації РФ, який віддав наказ ударити по Охматдиті 8 липня 2024 року, повідомили про підозру.
Як передає РБК-Україна, про це заявили СБУ та генпрокурор України Руслан Кравченко.
Хто завдав удару по "Охматдиту"
8 липня 2024 року Кувалдін особисто віддав наказ на ракетний удар. За його командою екіпаж бомбардувальника Ту-95МС о 10:45 випустив крилату ракету Х-101, яка влучила у корпус лікарні.
Ракети цього типу програмуються за конкретними координатами - удар був цілеспрямованим по цивільному медичному закладу.
Жертви та руйнування
Унаслідок атаки загинули двоє людей - молода лікарка та дідусь однієї з пацієнток. Поранення отримали щонайменше 34 особи, серед яких 9 дітей.
На момент удару в лікарні перебувало понад 600 дітей. Будівля та високотехнологічне медичне обладнання зазнали масштабних руйнувань.
"Зібрані докази мають стати основою майбутніх вироків російським злочинцям як в українських, так і в міжнародних судах", - заявив генеральний прокурор Руслан Кравченко.
Це не перший злочин Кувалдіна
Фото: російський генерал Кувалдін (росЗМІ)
На момент удару Кувалдін був першим заступником командувача - начальником штабу дальньої авіації ВПС Росії. Після атаки по "Охматдиту" його підвищили до командувача дальньої авіації.
Це не єдине кримінальне провадження проти нього. Раніше СБУ вже повідомляла Кувалдіну про підозру - за організацію ракетного обстрілу Львова у ніч з 3 на 4 вересня 2024 року. Тоді загинули 8 людей, серед яких члени родини Базилевич - Ярина, Дарина, Емілія та Євгенія.
Удар по Охматдиту 8 липня 2024 року: як все відбувалось
8 липня 2024 року Росія завдала масованого ракетного удару по всій території України.
Одним із об'єктів атаки стала Національна дитяча спеціалізована лікарня "Охматдит" у Києві - найбільший медичний заклад країни, де лікують дітей з онкологією, серцевими та іншими тяжкими захворюваннями.
Завали розбирали кілька днів. Вибух пошкодив кілька корпусів лікарні та знищив дороге та складне обладнання.
Удар по "Охматдиту" викликав широкий міжнародний резонанс. Лідери багатьох країн засудили атаку на цивільний медичний заклад і назвали її воєнним злочином. Зображення зруйнованої дитячої лікарні облетіли світові ЗМІ.