Глава МЗС Румунії прибула до Києва та відвідала "Охматдит"

Міністр закордонних справ Румунії Оана-Сільвія Цою приїхала до Києва 7 серпня. Вона провела низку зустрічей та відвідала дитячу лікарню "Охматдит".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МЗС Румунії в X (Twitter).

Цою прибула до Києва із першим візитом міністра закордонних справ Румунії після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Це також її перший візит до України після призначення на посаду.

"Це є сильним сигналом нашої непохитної солідарності з Україною. Я проведу переговори з високопосадовцями України щодо всіх питань, що становлять спільний інтерес, а потім продовжу візит до Чернівців", - зазначила вона.

Глава румунського МЗС побувала в "Охматдиті" у Києві через рік після того, як росіяни цинічно обстріляли лікарню. Також вона відвідала Школу супергероїв, яка діє при Національному інституті раку.

"Це показало мені, що саме за це борються українці: за добробут своїх дітей, за свою свободу, за своє майбутнє. Румунія й надалі буде підтримувати Україну в її законній боротьбі", - заявила вона.

Фото: Оана-Сільвія Цою відвідала "Охматдит" у Києві (x.com/oana_toiu)

Зустріч з посадовцями

Оана-Сільвія Цою у Києві вже зустрілася зі спікером Верховної Ради Русланом Стефанчуком.

Під час розмови йшлося про безпекову ситуацію в регіоні, посилення повітряної оборони, підтримку мирного процесу та важливість просування до справедливого миру на українських умовах.

Окрема увага була приділена питанню необхідності розблокування переговорів щодо вступу до ЄС.

Сторони обговорили також перспективи міжпарламентської взаємодії, зокрема у тристоронньому форматі Україна-Румунія-Молдова, а також захист прав українських дітей, які тимчасово перебувають у Румунії.



Фото: глава МЗС Румунії та спікер ВРУ (t.me/verkhovnaradaukrainy)