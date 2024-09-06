Плаче все місто. У Львові прощаються із родиною Базилевичів, чиє життя забрала РФ

У Львові проводять в останню путь родину Базилевичів - матір Євгенію і її троє доньок Дарію, Ярину та Емілію, які загинули 4 вересня внаслідок російської атаки на Львів.

РБК-Україна розповідає про те, як проходить прощання з родиною Базилевичів.

Прощання із родиною Базилевичів

Родину відспівали у Гарнізонному храмі Петра і Павла у Львові. Опісля проведуть загальноміську церемонію прощання біля Ратуші на площі Ринок. Глава родини Ярослав, який єдиний із сім'ї вижив під час атаки, отримавши численні травми, зміг прийти попрощатись із близькими.

Провести родину в останню путь прийшли сотні львів'ян. Багато людей принесли на прощання соняшники - саме із цими квітами була загибла Дарина на сімейному фото, яке облетіло усю Україну після трагедії.

Ярослав Базилевич прощається з родиною (фото: Маркіян Лопачак)

Прощання із родиною Базилевичів (фото: Суспільне Львів)

На прощання прийшли представники "Пласту", оскільки загиблі протягом багатьох років були учасниками організації. Сім’ю Базилевичів поховають на Личаківському кладовищі.

Прощання із родиною Базилевичів (фото: Еспресо Захід)

Люди на прощання несли соняшники (фото: LMN)

Додамо також про те, що сьогодні у Львові відбулося одразу 8 похоронів - 6 цивільних, які загинули під час російської атаки та 2 військових, які полягли на фронті.

Що відомо про загиблу родину

43-річна Євгенія співпрацювала з гільдією Українських парфумерів, була випускницею Львівського інституту менеджменту. У лютому 2024 року жінка відсвяткувала 26 років подружнього життя зі своїм чоловіком Ярославом.

Євгенія Базилевич (фото: Комерсант)

21-річна Ярина працювала менеджеркою в офісі "Львів - молодіжна столиця Європи". Вона була випускницею Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій.

Ярина Базилевич (фото: Facebook/Пласт)

18-річна Дарія навчалася на другому курсі програми "Культурологія" Гуманітарного факультету УКУ, була менторкою "Лабораторії волонтерства" УКУ. За спогадами знайомих вона була активною студенткою. Дівчина також займалась в театральній студії.

Дарія Базилевич (фото: Український католицький університет)

7-річна Емілія була ученицею другого класу початкової школи "Світанок", також відвідувала музичну школу. У пам'ять про дівчинку у закладі освіти провели хвилину мовчання.

Емілія Базилевич (фото: Facebook/Львівська музична школа)

Додамо також про те, що глава родини Базилевичів Ярослав походить з роду Івана Франка, він онук Зоряна Базилевича, небожа Ольги Франко.

Сусіди Базилевичів розповідають, що це була інтелігентна родина, яка дотримувалась українських традицій. Вони були доволі відомі та шановані у Львові.

"Я знаю сім’ю на цьому фото понад 20 років. Не кажіть нам, що це тільки Путін. Вся Росія несе відповідальність за те, що вони роблять з Україною і нашими життями. Якщо світ думає, що війна закінчилася - це не так", - написала проректорка УКУ Софія Опацька.

Родина Базилевичів (фото: Facebook/Андрій Садовий)

Родина Базилевичів походить із роду Івана Франка (скриншот)

Додамо також, що під час атаки родина Базилевичів зібралась спускатись в укриття. Матір з доньками вийшли на сходи, в момент удару ті обвалились. Буквально за мить до цього Ярослав повернувся у квартиру, щоб взяти воду.