Главная » Новости » Война в Украине

После атаки его повысили: названо имя виновника удара по "Охматдету"

11:58 04.03.2026 Ср
2 мин
Именно этот генерал приказал бить по детям
aimg Елена Чупровская
После атаки его повысили: названо имя виновника удара по "Охматдету" Фото: Обстрел Охматдета 8 июля 2024 (Виталий Носач, РБК-Украина)

Генерал-майору Сергею Кувалдину авиации РФ, который отдал приказ ударить по Охматдету 8 июля 2024 года, сообщили о подозрении.

Как передает РБК-Украина, об этом заявили СБУ и генпрокурор Украины Руслан Кравченко.

Читайте также: Россия сознательно ударила ракетой по детской больнице "Охматдет" в Киеве, - Зеленский

Кто нанес удар по "Охматдету"

8 июля 2024 года Кувалдин лично отдал приказ на ракетный удар. По его команде экипаж бомбардировщика Ту-95МС в 10:45 выпустил крылатую ракету Х-101, которая попала в корпус больницы.

Ракеты этого типа программируются по конкретным координатам - удар был целенаправленным по гражданскому медицинскому учреждению.

Жертвы и разрушения

В результате атаки погибли два человека - молодой врач и дедушка одной из пациенток. Ранения получили по меньшей мере 34 человека, среди которых 9 детей.

На момент удара в больнице находилось более 600 детей. Здание и высокотехнологичное медицинское оборудование подверглись масштабным разрушениям.

"Собранные доказательства должны стать основой будущих приговоров российским преступникам как в украинских, так и в международных судах", - заявил генеральный прокурор Руслан Кравченко.

Это не первое преступление Кувалдина

После атаки его повысили: названо имя виновника удара по &quot;Охматдету&quot;Фото: российский генерал Кувалдин (росСМИ)

На момент удара Кувалдин был первым заместителем командующего - начальником штаба дальней авиации ВВС России. После атаки по "Охматдету" его повысили до командующего дальней авиации.

Это не единственное уголовное производство против него. Ранее СБУ уже сообщала Кувалдину о подозрении - за организацию ракетного обстрела Львова в ночь с 3 на 4 сентября 2024 года. Тогда погибли 8 человек, среди которых члены семьи Базилевич - Ярина, Дарья, Эмилия и Евгения.

Удар по Охматдету 8 июля 2024 года: как все происходило

8 июля 2024 года Россия нанесла массированный ракетный удар по всей территории Украины.

Одним из объектов атаки стала Национальная детская специализированная больница "Охматдет" в Киеве - крупнейшее медицинское учреждение страны, где лечат детей с онкологией, сердечными и другими тяжелыми заболеваниями.

Завалы разбирали несколько дней. Взрыв повредил несколько корпусов больницы и уничтожил дорогостоящее и сложное оборудование.

Удар по "Охматдету" вызвал широкий международный резонанс. Лидеры многих стран осудили атаку на гражданское медицинское учреждение и назвали ее военным преступлением. Изображения разрушенной детской больницы облетели мировые СМИ.

