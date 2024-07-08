ua en ru
Пн, 08 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росія свідомо ударила ракетою по дитячій лікарні "Охматдит" в Києві, - Зеленський

Україна, Понеділок 08 липня 2024 12:21
UA EN RU
Росія свідомо ударила ракетою по дитячій лікарні "Охматдит" в Києві, - Зеленський Фото: Охматдит в Києві постраждав від свідомого удару росіян (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Під час ракетної атаки на Києві постраждала дитяча лікарня "Охматдит". Дуже важливо, щоб світ зараз не мовчав про це.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського в Telegram.

"Росія не може не знати, куди летять її ракети, і повинна сповна відповісти за всі свої злочини: проти людей, проти дітей, проти людяності загалом", - написав він.

Як зазначив Зеленський, дитяча лікарня "Охматдит" у Києві - одна з найважливіших не лише в Україні, а й у Європі "виключно дитяча лікарня", яка врятувала та повернула здоровʼя тисячам дітей.

"Зараз лікарня пошкоджена російським ударом, під завалами люди, точна кількість поранених і загиблих наразі невідома. Зараз усі допомагають розбирати завали: лікарі, звичайні люди", - додав президент.

Нагадаємо, російські війська 8 липня завдали ракетного удару по Україні. Було використано 40 ракет різних типів. У Києві пошкоджено житлові будинки та дитячу лікарню Охматдит. Попередньо відомо про сімох загиблих.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Охматдит
NEWS
Під удар РФ потрапила дитяча лікарня "Охматдит" у Києві: фото наслідків
Під удар РФ потрапила дитяча лікарня "Охматдит" у Києві: фото наслідків
DAILY
"Дехто чекає на сім'ю з початку війни". Як столичні волонтери рятують тварин з прифронтових зон
Василина Копиткоредактор стрічки новин Styler "Дехто чекає на сім'ю з початку війни". Як столичні волонтери рятують тварин з прифронтових зон