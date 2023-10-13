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Суд залишив екс-голову Верховного суду Князєва під вартою, але зменшив заставу

П'ятниця 13 жовтня 2023 15:30
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Суд залишив екс-голову Верховного суду Князєва під вартою, але зменшив заставу Фото: колишній голова Верховного суду України Всеволод Князєв (pravo ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Вищий антикорупційний суд продовжив тримання під вартою колишнього голову Верховного суду Всеволода Князєва щонайменше до 9 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу САП.

При цьому суд зменшив розмір застави Князєву з 45 млн гривень до 35 млн гривень.

У разі внесення застави на нього покладуть низку процесуальних обов’язків.

Справа Князєва

15 травня правоохоронці спіймали Князєва на хабарі у розмірі 2,7 млн доларів. Після цього пленум Верховного суду підтримав його дострокове припинення повноважень. Його також позбавили посади голови суду.

18 травня ВРП дала дозвіл на утримання Князєва під вартою, а вже ввечері його арештували з можливістю внесення застави у розмірі 107 млн гривень. Після цього суд вже тричі зменшував розмір застави.

Зазначимо, що минулого тижня правоохоронці завершили досудове розслідування у справі стосовно Князєва.

При цьому сьогодні стало відомо, що колишній голова Верховного суду орендував елітну квартиру у Києві всього за тисячу гривень. На нього склали протокол про можливу корупцію.

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