Суд оставил экс-главу Верховного суда Князева под стражей, но снизил залог

Высший антикоррупционный суд продлил содержание под стражей бывшего главы Верховного суда Всеволода Князева по меньшей мере до 9 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу САП .

При этом суд уменьшил размер залога Князеву с 45 млн гривен до 35 млн гривен.

У случае внесении залога на него возложат ряд процессуальных обязанностей.

Дело Князева

15 мая правоохранители поймали Князева на взятке в размере 2,7 млн долларов. После этого пленум Верховного суда поддержал его досрочное прекращение полномочий. Его также лишили должности главы суда.

18 мая ВСП дал разрешение на содержание Князева под стражей, а уже вечером его арестовали с возможностью внесения залога в размере 107 млн гривен. После этого суд уже трижды уменьшал размер залога.

Отметим, что на прошлой неделе правоохранители завершили досудебное расследование по делу в отношении Князева.

При этом сегодня стало известно, что бывший глава Верховного суда арендовал элитную квартиру в Киеве всего за тысячу гривен. На него составили протокол о возможной коррупции.

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