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Князєв орендував елітну квартиру у Києві за тисячу гривень. Йому вручили протокол

Київ, П'ятниця 13 жовтня 2023 11:45
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Князєв орендував елітну квартиру у Києві за тисячу гривень. Йому вручили протокол Фото: колишній голова Верховного суду України Всеволод Князєв (pravo ua)
Автор: Наталія Юрченко

Колишній голова Верховного суду України Всеволод Князєв орендував елітну квартиру у Києві всього за тисячу гривень. На нього склали протокол про можливу корупцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національного бюро з питань запобігання корупції.

НАЗК встановило, що у 2017 році Князєв отримав подарунок у вигляді оренди квартири на Липках у Печерському районі Києва. Площа квартир - 133 кв. м, а оренда щомісяця коштувала лише тисячу гривень.

Згідно з ч. 2 ст. 23 Закону України "Про запобігання корупції" суддям заборонено приймати подарунки, вартість яких перевищує один прожитковий мінімум для працездатних осіб (на сьогодні ця сума становить 2 684 гривень).

Голова НАЗК Олександр Новіков склав адмінпротокол за ч. 1 ст. 172-5 КУпАП на екс-голову Верховного суду. Протокол відправили поштою Князєву та проінформували Раду суддів України.

Тепер Князєв повинен подати пояснення чи свої зауваження щодо протоколу. Після цього протокол направлять до суду.

Справа Князєва про корупцію

Нагадаємо, 15 травня правоохоронці спіймали Князєва на хабарі у розмірі 2,7 млн доларів. Хабар був пов'язаний із рішеннями на користь бізнесмена Костянтина Жеваго у справі про Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат.

Князєва достроково позбавили повноважень, а 18 травня його арештували з можливістю внесення застави у розмірі 107 млн гривень.

Суд вже двічі зменшував розмір застави Князєву, наразі вона складає 55 млн гривень. На початку жовтня правоохоронці завершили слідство у справі колишнього глави Верховного суду.

РБК-Україна повідомляло, що спільнику Князєва, адвокату Олегу Горецькому, винесли вирок. Він пішов на співпрацю зі слідством, тому отримав умовний термін та зобов'язався перерахувати на ЗСУ21 млн гривень.

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