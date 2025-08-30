Суд США визнав незаконними митні тарифи Трампа, але вони поки діють

Апеляційний суд США визнав незаконними тарифи, які ввела адміністрація президента США Дональда Трампа. Але митні тарифи для інших країн не скасують відразу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Судова колегія більшістю голосів (7 проти 4) постановила, що адміністрація Трампа перевищила повноваження, запровадивши глобальні тарифи на основі закону про надзвичайні економічні повноваження 1977 року.

Суд наголосив, що закон не надає президентові прямого права вводити мита чи податки.

Як пише Sky News, суд скасував частину попереднього рішення, яка передбачала негайне скасування тарифів. Тобто адміністрація Трампа отримала час, щоб подати апеляцію до Верховного суду США.

Реакція Трампа

Сам президент США у Truth Social назвав "помилковим" рішення Апеляційного суду. Трамп заявив, що всі введені ним тарифи залишаться чинними.

Він наголосив, що якщо введені тарифи коли-небудь зникнуть, то "це буде повною катастрофою для країни".

"Це зробить нас фінансово слабкими, а ми повинні бути сильними. США більше не терпітимуть величезних торгівельних дефіцитів та несправедливих тарифів і нетарифних торгівельних бар'єрів, запроваджених іншими країнами, друзями чи ворогами, які підривають наших виробників, фермерів та всіх інших. Якщо це рішення залишити в силі, воно буквально знищить США", - написав Трамп.