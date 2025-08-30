ua en ru
Сб, 30 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Убийство Парубия Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Суд США признал незаконными таможенные тарифы Трампа, но они пока действуют

Вашингтон, Суббота 30 августа 2025 16:05
UA EN RU
Суд США признал незаконными таможенные тарифы Трампа, но они пока действуют Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Апелляционный суд США признал незаконными тарифы, которые ввела администрация президента США Дональда Трампа. Но таможенные тарифы для других стран не отменят сразу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Судебная коллегия большинством голосов (7 против 4) постановила, что администрация Трампа превысила полномочия, введя глобальные тарифы на основе закона о чрезвычайных экономических полномочиях 1977 года.

Суд подчеркнул, что закон не предоставляет президенту прямого права вводить пошлины или налоги.

Как пишет Sky News, суд отменил часть предыдущего решения, которая предусматривала немедленную отмену тарифов. То есть администрация Трампа получила время, чтобы подать апелляцию в Верховный суд США.

Реакция Трампа

Сам президент США в Truth Social назвал "ошибочным" решение Апелляционного суда. Трамп заявил, что все введенные им тарифы останутся в силе.

Он подчеркнул, что если введенные тарифы когда-нибудь исчезнут, то "это будет полной катастрофой для страны".

"Это сделает нас финансово слабыми, а мы должны быть сильными. США больше не будут терпеть огромных торговых дефицитов и несправедливых тарифов и нетарифных торговых барьеров, введенных другими странами, друзьями или врагами, которые подрывают наших производителей, фермеров и всех остальных. Если это решение оставить в силе, оно буквально уничтожит США", - написал Трамп.

Таможенные тарифы Трампа

Напомним, в начале апреля 2025 года Трамп ввел беспрецедентные пошлины на импорт. Но уже 9 апреля президент США приостановил дополнительные тарифы для ряда стран. Речь идет о более 75 странах, обратившихся к США с предложением переговоров.

Администрация Трампа продолжает вести переговоры со странами, с некоторыми государствами уже были заключены торговые соглашения. В частности, США достигли договоренности с ЕС по таможенным тарифам. Трамп объявил о введении 15% общей пошлины на импорт из 27 стран ЕС.

Также Трамп ввел дополнительные 25% тарифы против Индии - одного из крупнейших торговых партнеров России.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп
Новости
Андрей Парубий убит во Львове: все, что известно на данный момент
Андрей Парубий убит во Львове: все, что известно на данный момент
Аналитика
Деньги на старость. Что будет с пенсиями в Украине и почему лучше копить самим
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Деньги на старость. Что будет с пенсиями в Украине и почему лучше копить самим