Суд скасував заставу для Дубінського, нардеп залишиться в СІЗО

Київський апеляційний суд задовольнив скаргу прокурорів Офісу генпрокурора. Рішення суду першої інстанції про можливість внесення застави для підозрюваного у держзраді народного депутата було скасовано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

За даними РБК-Україна, мова про нардепа Олександра Дубінського.

Суд апеляційної інстанції погодився з позицією сторони обвинувачення та визнав наявність ризиків, передбачених кримінальним процесуальним законодавством.

Позиція прокуратури

Зокрема, йдеться про можливість впливу підозрюваного на свідків, перешкоджання кримінальному провадженню, а також ризик ухилення від правосуддя.

У зв’язку з цим запобіжний захід у вигляді тримання під вартою було залишено без альтернативи внесення застави.

Що відомо про справи Олександра Дубінського

Раніше ми писали, що за версією слідства він входив до складу злочинної організації, створеної російською спецслужбою. Цю справу вже передано до суду.

Крім того, Дубінський є фігурантом провадження щодо службового підроблення. За даними слідства, він виїжджав за межі України під виглядом супроводу батька на лікування.

Також нардеп притягувався до адміністративної відповідальності у справі, пов’язаній з корупцією. Суд визнав його винним, а подана захистом апеляція була відхилена.